Dnevnik Bridget Jones: Priča o potpunoj transformaciji glavne glumice

Filmovi koji su definirali žanr ranih 2000-ih prate život simpatične, nespretne i beskrajno šarmantne Londončanke čije su ljubavne i životne nedaće postale dio popularne kulture. Kroz njezine dnevnike, upoznajemo ženu koja se bori s društvenim očekivanjima, kilogramima i potragom za onim pravim, a sve je to maestralno na platno prenijela američka glumica Renée Zellweger. Njezin je lik postao generacijski simbol, a Zellweger je savršeno dočarala njezinu ranjivost i komični tajming.

Početak jedne ere: Dnevnik Bridget Jones

Prvi film, 'Dnevnik Bridget Jones', upoznaje nas s 32-godišnjom Bridget, koja na Novu godinu odluči preuzeti kontrolu nad svojim životom. Počinje voditi dnevnik u koji zapisuje svoje ciljeve: smršavjeti, pronaći dečka i prestati pušiti. Ubrzo se nađe u ljubavnom trokutu između svog šarmantnog i nepouzdanog šefa Daniela Cleavera (Hugh Grant) i naizgled arogantnog, ali dobrodušnog odvjetnika Marka Darcyja (Colin Firth). Film, koji je moderna interpretacija romana 'Ponos i predrasude', odmah je osvojio publiku svojom iskrenošću. Bridget nije bila idealizirana junakinja, već stvarna žena s manama, što ju je učinilo nevjerojatno bliskom gledateljima diljem svijeta.

Nevjerojatna transformacija za ulogu

Put do uspjeha nije bio lak. Odluka da američka glumica glumi ikoničnu Britanku izazvala je burne reakcije javnosti. Ipak, Zellweger je ušutkala kritičare potpunom predanošću. Ne samo da je usavršila besprijekoran britanski naglasak, već se za ulogu udebljala gotovo deset kilograma, potpuno se posvetivši fizičkoj transformaciji. Kako bi se što bolje uživjela u lik, provela je tri tjedna radeći pod lažnim imenom u britanskoj izdavačkoj kući Picador. Ondje je obavljala uobičajene uredske poslove, a njezini kolege nisu imali pojma da rade s holivudskom zvijezdom. Ova posvećenost donijela joj je nominaciju za Oscara i zacementirala njezin status.

Nastavci koji su potvrdili status legende

Uspjeh prvog filma otvorio je vrata za dva nastavka dostupna na Voyo. 'Bridget Jones: Na rubu pameti' istražuje izazove njezine veze s Markom Darcyjem. Njezina nesigurnost i ljubomora, potaknute Markovom atraktivnom kolegicom, dovode do niza komičnih nesporazuma. Situacija se dodatno komplicira kada Bridget otputuje na Tajland s Danielom Cleaverom. Dvanaest godina kasnije, 'Drugo stanje Bridget Jones' donosi novu životnu fazu. Bridget je sada u četrdesetima, uspješna je producentica, ali ponovno sama nakon prekida s Markom. Njezin se život okreće naglavačke kada nakon dva susreta, s Darcyjem i šarmantnim Amerikancem Jackom (Patrick Dempsey), otkrije da je trudna, ne znajući tko je otac djeteta.