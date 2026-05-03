Chefove i natjecatelje čeka najstroži žiri: 'Nema kod njih, oni su uvijek iskreni'

Chefove i natjecatelje čeka najstroži žiri: 'Nema kod njih, oni su uvijek iskreni'
Foto: Maja Bota Strbe

Prašina se u kuhinji popularnog kulinarskog showa 'Igra chefova' još nije ni slegla nakon prošlotjednog timskog okršaja i jedne od najemotivnijih eliminacija dosad, a preostale kandidate već čeka novi, možda i najteži izazov.

3.5.2026.
11:05
Hot.hr
Maja Bota Strbe
Nakon što su se suočili s tradicionalnim nepcima baka, timovi se sada moraju dokazati pred najiskrenijim i najzahtjevnijim kritičarima - djecom iz osnovne škole.

Brutalna faza natjecanja ne oprašta pogreške

Prošli tjedan pokazao je koliko je natjecanje nepredvidivo i napeto. Nakon izazova kuhanja za bake, plavi i sivi tim našli su se u eliminacijskom zadatku u kojem su morali oživjeti jela iz djetinjstva. Upravo je taj, naizgled jednostavan zadatak, presudio jednom od favorita. Zbog tehničke pogreške, zagorjelog maslaca u kremi od krumpira, natjecanje je morao napustiti Ivan Kapitanić iz sivog tima. Njegovo šokantno ispadanje potreslo je mnoge, a njegov mentor, chef Tibor Valinčić, priznao je da se osjećao 'bespomoćno i izgubljeno' dok je s galerije promatrao borbu svog tima. Ova je eliminacija poslužila kao surovi podsjetnik da je show ušao u brutalnu fazu u kojoj mentori ne smiju ni kušati ni dodirivati hranu, a svaka sitnica može značiti razliku između ostanka i odlaska.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mogu li moderna jela od povrća osvojiti dječja nepca?

Timovi se moraju hitno pribrati i usredotočiti na novi zadatak koji testira same granice njihove kreativnosti i prilagodljivosti. Ovoga puta, morat će osmisliti i pripremiti jela od povrća koja će oduševiti osnovnoškolce. Poznati po svojoj brutalnoj iskrenosti i averziji prema svemu 'zelenom', mališani će biti pravi test za kandidate. Izazov nije samo skuhati ukusno, već i vizualno privlačno jelo koje će dijete uopće htjeti probati. Od natjecatelja se očekuje da zaborave na visoku gastronomiju i komplicirane tehnike te da se vrate osnovama, pokazujući pritom inovativnost i snalažljivost.

Foto: Voyo

Tko će uspjeti 'prodati' povrće najzahtjevnijoj publici i osigurati miran nastavak natjecanja, a tko će se ponovno naći u opasnoj zoni eliminacija, ostaje za vidjeti u novoj epizodi koja je već sada dostupna na Voyo, a sutra ju gledajte na RTL-u u 21:15.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
