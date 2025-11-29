Can Yaman za novu ulogu smršavio deset kilograma

Kada se spomene ime Can Yaman, milijuni obožavatelja diljem svijeta, od Istanbula do Rima, a sve više i u Londonu i Južnoj Americi, pomisle na karizmu, impresivnu fizičku pojavu i glumački talent koji nadilazi jezične barijere. Ovaj turski glumac, kojeg mediji često nazivaju "turskim Jasonom Momoom", nalazi se pred najvećim izazovom svoje karijere. Yaman preuzima plašt legendarnog "Malezijskog tigra" u novoj, spektakularnoj ekranizaciji Sandokana.

Ova epska avantura, koja obećava spoj akcije, romantike i povijesne drame, stiže ekskluzivno na platformu Voyo 2. prosinca, samo dan nakon svjetske premijere u Italiji.

Transformacija života: Od pravnika do pirata

Put do uloge Sandokana za Yamana nije bio nimalo jednostavan. Iako je svjetsku slavu stekao ulogama u romantičnim komedijama poput Sanjalice (Erkenci Kuş), uloga piratskog vođe zahtijevala je potpunu fizičku i mentalnu transformaciju. Prema riječima nekih medija, Yaman je ovaj projekt opisao kao "ulogu svog života".

Foto: Rtl

Pripreme su bile rigorozne. Glumac je prošao kroz pet mjeseci intenzivnih treninga koji su uključivali borilačke vještine, mačevanje i jahanje. Uz to, morao je izgubiti više od deset kilograma u samo 30 dana kako bi postigao agilnost i "suhu" mišićnu masu potrebnu za ulogu pirata koji se bori za slobodu u džunglama Bornea.

"Sandokan je pozitivan lik koji svima daje nadu, a njegove borbe su poput aikida", izjavio je Yaman, naglašavajući duhovnu stranu lika koji evoluira od grubog pirata do asketskog vođe. Iako mnogi još uvijek pamte kultnu izvedbu Kabira Bedija iz 1976. godine, nova verzija donosi moderniji, dinamičniji pristup, a Yaman je spreman definirati ovaj lik za novu generaciju gledatelja.

Foto: Voyo

Epska priča o slobodi i zabranjenoj ljubavi

Radnja serije, temeljena na romanima Emilia Salgarija, smještena je u 1841. godinu na Borneu. Sandokan je gusar koji živi dan za danom, boreći se za sebe i svoju posadu protiv britanske kolonijalne vlasti. No, njegov se život nepovratno mijenja kada tijekom jednog napada upozna Mariannu Guillonk, kćer britanskog konzula.

Mariannu, poznatu kao "biser Labuana", tumači mlada britanska nada Alanah Bloor. Njihov susret pokreće zabranjenu ljubavnu priču između dvoje ljudi iz suprotstavljenih svjetova – europske plemkinje i pobunjenika kraljevske krvi. Njihovu sreću, ali i živote, ugrožava nemilosrdni lovac na gusare, Lord James Brooke. U toj ulozi gledat ćemo dobro poznato lice – Eda Westwicka, zvijezdu serije Tračerica (Gossip Girl), koji utjelovljuje glavnog antagonista spremnog na sve kako bi uništio Sandokana i osvojio Mariannino srce.

Foto: Voyo

Produkcija serije, iza koje stoji talijanska kuća Lux Vide u suradnji s Rai Fiction, nije štedjela na resursima. Snimanje se odvijalo na atraktivnim lokacijama u Italiji (Lazio, Toskana, Kalabrija), gdje je izgrađen i veliki set koji oponaša koloniju Labuan, te na egzotičnom otoku Réunion u Indijskom oceanu.

Foto: Voyo

Turska disciplina i europski standardi

Zanimljivo je kako Yaman, koji je po struci diplomirani pravnik i tečno govori nekoliko jezika, uspoređuje rad na ovoj međunarodnoj produkciji sa svojim iskustvima u Turskoj. U razgovoru za strane medije, glumac je istaknuo brutalni tempo turske televizijske industrije.

"U Turskoj vlada darvinistički sustav. Najjači, onaj koji uspije postati nezaboravan, preživljava", rekao je Yaman, opisujući setove na kojima se radi i do 16 sati dnevno bez prestanka, a serije se snimaju i emitiraju gotovo u realnom vremenu, ovisno o rejtingu.

Foto: Voyo

Prelazak na europski sustav produkcije, gdje su radni sati ograničeni, a pripreme temeljite, omogućio mu je da se dublje posveti liku. Osim fizičke spreme, Yaman je usavršavao engleski jezik s dijalektalnim trenerom, budući da je serija snimana na engleskom jeziku kako bi se olakšala globalna distribucija. Njegova ambicija tu ne staje – glumac već uči španjolski jezik, s ciljem da postane prva zvijezda koja će igrati glavne uloge na četiri različita jezika: turskom, talijanskom, engleskom i španjolskom. Can Yaman je spreman pokoriti svijet kao novi Tigar s Mompracema, a sudeći po prvim reakcijama i njegovoj posvećenosti, Sandokan bi doista mogao biti projekt koji će ga lansirati u sam vrh globalne glumačke elite.

Ekskluzivnu regionalnu premijeru serije 'Sandokan: Princ pirata' gledajte 2. prosinca samo na platformi Voyo!