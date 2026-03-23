Apsolutnih 100: Kontroverzna regionalna serija koju je Europa prigrlila, a domaća publika još čeka

Riječ je o novom projektu proslavljenog redatelja Srdana Golubovića, nastalom u suradnji s Ivanom Kneževićem, koji donosi modernu i snažnu reinterpretaciju kultnog filma 'Apsolutnih 100'.

Nova priča za novo vrijeme

Za razliku od originala, ova uzbudljiva mini-serija od šest epizoda donosi potpuno novu perspektivu. U središtu radnje je Sonja, koju tumači iznimna Anita Ognjanović – mlada juniorska prvakinja u streljaštvu koja se, suočena s obiteljskom krizom, pretvara u nemilosrdnu osvetnicu.

Uz nju, u snažnoj glumačkoj postavi ističu se Boris Isaković i Miodrag Dragičević, koji donose emotivno slojevite likove obitelji na rubu raspada.

Kroz napetu priču smještenu u suvremeni Beograd, serija spaja elemente trilera, drame i balkanskog noira, otvarajući teme koje su i danas itekako aktualne – od društvene nepravde do osobne borbe za opstanak.

Europski hit koji morate pogledati

Serija je svoju svjetsku premijeru imala na Karlovy Vary International Film Festivalu, gdje je odmah privukla veliku pažnju. Ubrzo su je prepoznale i vodeće europske platforme poput ARTE i Walter Presents, dok je ugledni Le Monde pohvalio seriju zbog snažnog društvenog komentara i dojmljive režije.

Kritika posebno ističe autentičnost priče i snažnu glavnu junakinju, koja donosi svjež i hrabar glas nove generacije.

Ekskluzivno na Voyo – od ovog petka

Domaća publika konačno će imati priliku pogledati ovu hvaljenu seriju na Voyo već od petka, 27. ožujka.

Ako ste ljubitelj napetih, emocionalno snažnih i društveno angažiranih priča, 'Apsolutnih 100' je serija koju ne želite propustiti. Pripremite se za bingeanje – jer ova priča ne pušta lako.