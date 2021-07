Udovica legendarnog glazbenika Olivera Dragojevića, Vesna, neutješna je zbog smrti svog voljenog supruga čiji je život prekinula teška bolest prije tri godine.

Oliver i Vesna vjenčali su se u travnju 1974. godine. S njihova tri sina i sedmoro unučadi uživali su pravu obiteljsku idilu sve dok je Oliverova teška bolest nije naglo prekinula. Njemu u spomen u Veloj Luci održat će se veliki koncert na kojemu će nastupiti Oliverove kolege, a u publici će biti i njegova udovica.

"Uvijek me zvao ženo, gotovo nikad mi nije rekao Vesna. Teško je još i danas, ne idem mu sama na grob jer mislim da bih pala u nesvijest… Još i danas kad zazvoni telefon mislim da me on zove", rekla je Vesna za 24 sata.

Ona je za Gloriju otkrila i čega se prvo prisjeti na spomen svog Olivera.

Vesni je utjeha mnogobrojna obitelj

"Kako je bio jednostavan, skroman i normalan. Kad smo se upoznali rekao mi je da želi biti pjevač, ali da ne želi biti poznat, a pogotovo da ga zovu zvijezdom. Baš sam nedavno svojoj sestri Sonji kazala da ne znam nikoga tko mu je zavidio na karijeri jer je bio neupitan talent i veliki radnik, ali su bili ljubomorni na njegov karakter i karizmu. Bio je iskren i nepatvoren, a s tim se osobinama rodiš. Sve što je u životu napravio, nekako je postigao s lakoćom. A nikada nije pjevao zbog zarade. On je glazbu toliko volio da je mogao biti i ulični pjevač", ispričala je Vesna za Gloriju.

Ona ljeto provodi u Veloj Luci sa svojom brojnom obitelji.

"Iako mi snahe pomažu oko kuhanja, uglavnom sama spremam ručak jer na more ne idem već godinama. Oliver i ja smo se nauživali toga. Skoro dvadeset godina sam ljeta takoreći provodila na brodu. Naš prvi veliki brod smo u međuvremenu prodali, tako da nam je ostala mala brodica koju je Oliver svojedobno kupio za ići u ribe. U ove tri godine sam se naučila nekako funkcionirati, iako me svako malo nešto izbaci iz kolotečine, kao sada ova godišnjica. Srećom da su mi tu unuci pored kojih ne mogu misliti ni o ičemu drugomu, i da hoću", kazala je Vesna.