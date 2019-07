ULTRA SE SUTRA SELI NA OTOKE: Evo gdje će sve partijaneri nastaviti s uživanjem

Danas završava splitski dio sedme Ultre

Danas navečer završava splitski dio sedmog izdanja Ultra Europe festivala kojeg je u tri dana posjetilo oko 150 tisuća partijanera iz 140 zemalja svijeta zbog čega su organizatori iznimno zadovoljni. Na Ultri su nastupili brojni svjetski poznati DJ- evi, otvorio je David Guetta, a partijanere su do usijanja zagrijavali Swedish House Mafia, Above & Beyond, Adam Beyer, Afrojack, Alesso, Armin van Buuren, Carl Cox, The Chainsmokers, DJ Snake, Dubfire, Jamie Jones, Joseph Capriati, Maceo Plex, Marco Carola, Gud Vibrations, Rezz, Rezz, Richie Hawtin, Sasha & Nic Fanciulli, Steve Aoki i Tchami X Malaa i ostali.

U subotu je na Ultri bio i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić kao i direktor Hrvatske turističke zajednice Kristijan Staničić. Ovogodišnja Ultra održana je na novoj lokaciji, umjesto dosadašnje na Poljudu održala se na susjednom stadionu Park mladeži gdje su posjetitelji imali na raspolaganju 15 tisuća četvornih metara više prostora. Ultra je počela je Resistance Opening Partyjem u klubu Hemingway.

Sutra se ‘seli’ na otoke

U ponedjeljak Ultra “seli” na Brač gdje će partijaneri moći uživati na Regatta partyju, u utorak su na Hvaru, u Hotelu Amfora gdje će biti Ultra beach i u klubu Carpe diem Resistance Hvar. Zadnjeg dana, u srijedu, Closing party je na viškom Fort Georgu.

Za razliku od prošlih godina ovo ljeto policija nije imala previše posla. U dva su dana priveli 230 partijanera kod kojih su pronašli drogu. A liječnici Hitne medicinske pomoći su zabilježili najmanje intervencija u posljednjih sedam godina.