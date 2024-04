Kandidatkinja koja je nedavno napustila sociološki eksperiment "Brak na prvu", kojeg možete pratiti na RTL-u te na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji, Ana Jakuš danas slavi rođendan, a lijepu čestitku uputila joj, također sudionica četvrte sezone showa, Klara Kokić.

"Sretan rođendan srce moje. Budi mi uvijek sretna i nasmijana. Ostani mi tako hrabra, pozitivna,vesela. VT", napisala je Klara na Instagram storyju, gdje je objavila video u kojem zajedno veselo pjevaju, a na kraju je Ana dobila i poljubac u lice.

Izašla je iz showa

Podsjetimo, Anu su eksperti u "Braku na prvu" spojili s Alenom, no među njima se ljubav nije razvila. Nedavno su oboje na ceremoniji napisali da odlaze, a Ana je za RTL.hr opisala svoje iskustvo u sociološkom eksperimentu.

"Rekla bih da je i on pokušavao predstaviti se što je bolje mogao u situaciji u kojoj smo se našli", kaže Ana koja je priznala da s Alenom nema nikakav kontakt od trenutka izlaska iz eksperimenta.

Unatoč njihovom odnosu prepunom drame, Ana tvrdi da je Alen nije povrijedio u emocionalnom smislu, već ju je povrijedila činjenica što se nije dovoljno potrudio da imaju prijateljski odnos.

"Povrijedilo me samo to što nije bio voljan potruditi se oko prijateljskog odnosa, s obzirom na to da smo već bili tu gdje jesmo", rekla je Ana.

