Kroz seriju se proteže ljubavna priča Tome i Silvane Armenulić, koja mu je pomogla da se probije na glazbenu scenu.

Legenda kaže da su se Silvana i Toma upoznali tako što ga je, tada 19-godišnja pjevačica, srela promrzlog na klupi u Leskovcu, a nakon što joj je on priznao da voli pjevati, odvela ga je na svoj nastup. Upravo njoj je dugovao najveću zahvalnost za svoju slavu.

Silvana mu je tijekom života bila velika podrška i ponosila se njime. Toma je upravo za nju napisao pjesmu "Što će mi život", koja je postala jedan od njezinih najpopularnijih hitova.

"Silvana je inzistirala da joj napišem pjesmu jer nije imala hit. A ja sam uvijek bio u nekim romantičnim vezama koje su me inspirirale. Ljubav me je pokretala, pogotovo ona neuspješna. A što da me tu povuče kad smo stari prijatelji? Tijekom brojnih zajedničkih putovanja, upoznao sam njen život i ušao joj u dušu. Sjećam se da mi je pričala o svom braku koji je bio labilan, uvijek je bila depresivna i često je očajavala. Tako sam se jednog jutra probudio u hotelu Slavija sav bolestan poslije nekoliko noći pijanstva. Onako sav izbezumljen, siđem, naručim kavu i iz čiste muke uzmem od konobara blokić za račune i olovku. Bilo mi je vrlo lako jer sam bio mamuran i nije mi bilo ni do čega, pa sam napisao pjesmu 'Šta će mi život'", ispričao je Toma jednom prilikom.

Mnogi tvrde kako je upravo Silvana bila Tomina najveća i neprežaljena ljubav. Jako se razočarao kada je saznao da se udaje za drugoga. Tada joj je rekao da "ne može doći na njezino vjenčanje jer ga nije tako zamišljao". Kada su mu javili da je poginula u prometnoj nesreći, umro je i dio njega.

No, Ljubiša Pavković, srpski glazbenik bogate karijere, u velikom intervjuu za Kurir otkrio je istinu o odnosu Silvane i Tome.

"Ljubav između Silvane i Tome uopće nije postojala, jer da jest, svi bi to znali, cijeli Beograd. Toma je bio zaljubljen u alkohol i kocku", rekao je Pavković.

Serija 'Toma'

Serija priča paralelno dvije priče, tj. radnje. Prva se zbiva 1991., kada počinje Zdravkovićevo liječenje i prijateljstvo s doktorom dok druga gledatelje vodi u Zdravkovićevo djetinjstvo u Pečenjevce, opisuje poznanstvo sa Silvanom Armenulić, prati Zdravkovićevu zvjezdanu karijeru, vrhunac slave, ali i trenutke kada je dodirnuo dno života.

