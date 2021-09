U novom tjednu RTL-ove emisije "Večera za 5 na selu" sve je spremno za neponovljivu kulinarsko-ugostiteljsku avanturu na Kvarneru.

Spremni su i recepti koje će ovotjedni kandidati pripremati svojim gostima, a spremna je i ekipa koju čine – učenica Tea Petković, prodavačica i kuharica Doris Vlah, umjetnica i književnica Diana Rosandić Živković, umirovljeni brodograditelj i pčelar Želimir Depoli te umirovljeni časnik Hrvatske Vojske i humanitarac Dalibor Horvat.

Tea Petrović (18)

Prvu "Večeru za 5 na selu" na Kvarneru skuhat će 18-godišnja Tea Petrović iz Kostrene, učenica Ekonomske škole u Rijeci. Najmlađa domaćica ovog tjedna Tea ističe kako ima izražen natjecateljski duh, a u show se prijavila zbog želje za novom avanturom, novih poznanstva, ali i zbog ljubavi prema hrani i kuhanju.

Najviše voli istarsku kuhinju, a omiljeno jelo joj je tjestenina na razne načine. Sve što priprema radi s ljubavlju, pa to ističe kao vrlinu u kuhanju, a mana joj je to što je neorganizirana pa često napravi nered u kuhinji. U slobodno vrijeme voli igrati odbojku, trenirati kickboxing, šetati psa i družiti se s bližnjima.

Doris Vlah (58)

Simpatičnoj Doris Vlah iz Opatije kuhanje pred kamerama nije strano jer je ranije već sudjelovala u raznim kulinarskim emisijama poput "Tri, dva, jedan – kuhaj!", a jedno je vrijeme imala i vlastitu kulinarsku emisiju. Često sudjeluje na raznim gastronomskim događanjima u Hrvatskoj te vodi blog s receptima. Kuhanje je njezina velika strast i ljubav pa svaki mogući trenutak koristi kako bi nadogradila svoj kulinarski talent.

Uz to, volontira u opatijskom Crvenom križu, gdje kuha za potrebite, a volonterski rad ju ispunjava te uvijek kaže kako je dobro činiti dobro. Uvijek nasmijana, komunikativna, energična i optimistična Doris trenutačno piše i recepte za vlastitu kuharicu, a u "Večeru za 5 na selu" se prijavila prvenstveno zbog druženja i dobre zabave.

Diana Rosandić Živković (57)

Poznata riječka umjetnica i književnica Diana Rosandić Živković u RTL-ov zabavni kulinarski show se prijavila zbog doživljaja novog iskustva, novih poznanstva, ali i kako bi pokazala svoju kreativnost u kuhanju te naučila nešto novo od ostalih kandidata.

Diana je dosad osvojila mnoge književne i likovne nagrade, pa ističe kako bi u ovom tjednu voljela osvojiti i svoju prvu kulinarsku nagradu u "Večeri za 5 na selu". Osim što piše i slika, bavi se izradom kolaža od papira, ilustrira slikovnice te radi razne mozaike. Za sebe kaže da je vesela u društvu vedrih ljudi, a namrgođena u društvu negativnih osoba pa će njezino raspoloženje uvelike ovisiti o društvu za stolom.

Želimir Depoli (64)

Umirovljeni brodograditelj Želimir Depoli, često zvan Željko, trenutačno živi u Ičićima gdje svoj dan ispuni raznim aktivnostima. Bavi se pčelarstvom i izradom meda, sakuplja stare stvari pa im daje novu namjenu i život.

U "Večeru za 5 na selu" se prijavio zbog novog iskustva, pobjeda mu nije važna, ali ističe kako će za večerama pratiti sve detalje na stolu i oko njega pa prikladno i ocijeniti. Preferira tradicionalnu primorsku kuhinju, a svojim će gostima pripremiti medene delicije – od predjela do deserta. Kao svoju vrlinu ističe to što je jako uredan dok kuha, a mana mu je što često pretjera sa začinima.

Dalibor Horvat (47)

Iz Rijeke dolazi Dalibor Horvat, umirovljeni časnik Hrvatske Vojske te predsjednik humanitarne udruge Riječko srce. Humanitarnim radom bavi se više od deset godina te ga taj hobi ispunjava, a sada i kroz vlastitu udrugu pomaže svima onima kojima je pomoć potrebna. Voli kuhati te honorarno radi po kuhinjama, a često priprema i obroke za potrebite.

Najviše voli pripremati čobanac ili gulaš, a u emisiju se prijavio zbog kuhanja i zabave. Kao manu ističe to što nije spretan u serviranju i dekoriranju jela, no vrlo je snalažljiv pa će i to nekako uspjeti odraditi. Nada se da tremu pred kamerama neće imati jer je to iskustvo proživio kad je sudjelovao na kulinarskim audicijama prošle sezone showa "Tri, dva, jedan – kuhaj!".

Tko će se pokazati najboljim domaćinom i pripremiti najbolju večeru na Kvarneru