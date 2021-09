Današnji domaćin u 'Večeri za 5 na selu' bio je djelatnik na održavanju i vlasnik OPG-a Mihael Ferk, koji je svojim gostima pripremio jelovnik koji se sastojao od predjela Mali žuti na vrhu, glavnog jela Rock rock my baby i deserta Jajasta fantazija. Za svoju je večeru Mihael dobio dosta pohvala - prve su krenule već na predjelu, nastavile se tijekom glavnog jela, a i desert je svima bio odličan tako da je naposljetku dobio visokih 37 bodova i prešao u vodstvo.

Na putu do Mihaela gosti su, naravno, pričali o hrani, a domaćin ih je dočekao sa sviračima te im ponudio višnjevac, šljivovicu i liker od jaja. „Odličan doček! Uz tamburaše i aperitiv, super“, komentirao je Dean, a svi su željeli probati Mihaelov liker od jaja. „Okus likera bio je fantastičan, pomalo kremast, osjetilo se dosta slatkoće, jaja, malo vanilije… ja volim slatke stvari“, rekla je Iva, a Dean i Ivan popili su i šljivovicu.

Nakon pića dobrodošlice, pjesme i plesa Mihael je poslužio predjelo - punjene košarice sa sirom, salamom i prepeličjim jajima, a svima se svidjelo kako izgleda. Iva i Ivan komentirali su da je predjelo bilo jako ukusno, baš kao i Anici, koja je rekla: „Tako napraviti jaja… prefino!“ No Dean je imao sitne zamjerke: „Jaja su iznenadila iako sam ih morao malo posoliti, popapriti itd.“

Za glavno jelo Mihael je poslužio svinjeći but u umaku od suhih vrganja, luka i mrkve, a kao prilog bile su knedle od kruha. Deanu je odmah zasmetala salata: „Bila je suha. Osjetio se jabučni ocat, ali falilo je bilo kakvog ulja; maslinova, bučinova i malo začina.“ Anica je primijetila kako je Dean prilično zahtjevan gost. „Svemu nađe manu“, zaključila je. „Bilo je savršeno, ukusno, fino… sve mi je bilo super“, rekla je Iva, a Anica dodala: „Ničega nije falilo, baš je sve pogodio.“ No Deanu se nije svidjelo ni to što domaćin nije u svakom slijedu imao prepeličja jaja ili prepelice kad već prezentira svoj proizvod. „On je kombinirao i prepelicu i svinjetinu“, rekao je.

Došlo je vrijeme i za kremšnite prema receptu Mihaelove ujne, a Dean je ponovno imao zamjerke. „Kremšnita kao kremšnita, ništa se posebno ne razlikuje od samoborske ili neke druge, ali očekivao sam da će nas iznenaditi kremšnitom od prepeličjih jaja upravo zato što to proizvodi“, rekao je. „Bio mi je dobar desert iako ga ne jedem baš, ali svaki probam“, komentirao je Ivan, a Anica se divila kako jedan muškarac napravi tako dobar kolač. Kasnije im je domaćin poklonio i prepeličja i kokošja jaja i ostale svoje proizvode!

Ivi, Anici i Ivanu sve je bilo savršeno tako da su Mihaelovu večeru ocijenili čistom desetkom, no ne i Deanu, koji je dao ocjenu sedam zato što je domaćin prvo poslužio vino, a nisu kušali predjelo i očekivao je juhu od prepelice.

Sutra kuha Anica, a kakve će specijalitete pripremiti svojim gostima - ne propustite pogledati u novoj epizodi kulinarskog showa 'Večera za 5 na selu' od 20.15 sati na RTL-u!