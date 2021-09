U današnjoj epizodi "Večere za 5 na selu" domaćica je bila turistička djelatnica Vjera iz Splita, a njezin se jelovnik sastojao od predjela Uvala Baluni, glavnog jela Škartoceti i deserta Svjetski, a naše.

Gosti su komentirali kako su nazivi jako kreativni i jako su se veselili večeri, no da će kući otići gladni, vidjelo se već na predjelu. U kuhinju su se vraćali puni tanjuri, a Vjeru čak ni Marijina devetka nije uspjela spasiti od niskih ocjena pa je na kraju osvojila tek 24 boda i zasjela na posljednje mjesto.

Vjera je goste dočekala s aperitivom od trideset vrsta trava i orahovcem. "Rakijica od trideset trava može proći, puna su usta okusa, neobično nešto", komentirao je Jakov, a ostatku ekipe ipak je bila malo prejaka.

Ubrzo je domaćica poslužila predjelo - tri vrste paštete; od kozica, zelenih maslina, kapara i inćuna te bakalara. "Previše toga na malom tanjuru", komentirala je Dunja dok Sandra nije imala nikakve zamjerke, a kad ih je probala, rekla je: "Najdraža mi je od bakalara." Dunju nije oduševio ni okus pašteta, kao ni Jakovu koji je rekao: "Nije mi se svidjelo, a pašteta od bakalara bila je potpuni promašaj. I kruh onako nabacan, nikako nisam zadovoljan s predjelom."

Neobično iznenađenje za kraj

Vjera je potom poslužila goveđe odreske s pire krumpirom i miješanom salatom. Dunja i Jakov ponovno nisu bili zadovoljni izgledom jela, a i Sandra nije bila oduševljena: "Pire je bio dobar, a kod mesa mi je falilo sočnosti, malo više šuga." Marija je naposljetku zaključila: "Mlada je, naučit će."

Domaćica je za desert poslužila rožatu, a ovaj je put Dunji bilo premalo! "I limun se nije uklopio!" dodala je, a isto su komentirale i Sandra i Marija. No okus se svima svidio. "Jedino što je valjalo danas to je bio desert", komentirao je Jakov. Uslijedilo je uistinu neobično iznenađenje - slušali su kako biljke sviraju. "Nikad to nisam vidjela, bilo je perfektno", komentirala je Sandra.

Za Vjerinu večeru Marija je dala ocjenu devet jer joj nije odgovarao desert, Sandra se odlučila za šesticu zbog predjela i glavnog jela, Jakov je dao ocjenu pet zato što mu se predjelo i glavno jelo nisu svidjeli, a Dunja se odlučila za nisku četvorku zato što je se ništa nije dojmilo te da se domaćica trebala malo više potruditi.

A kako će sutra kuhati Jakov te hoće li dame biti zadovoljne okusima i veličinama porcija - ne propustite pogledati u novoj epizodi "Večere za 5 na selu" od 20.15 sati na RTL-u.