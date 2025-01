Shrvana kći Ćire Gašparca progovorila o velikom gubitku: 'Srušio se...'

Hrvatska glazbena scena zavijena je u crno nakon što nas je napustio legendarni glazbenik Boris Ćiro Gašparac. Njegova smrt ostavila je neizbrisiv trag, a tuga je posebno pogodila njegovu obitelj – kćeri Sanju i Lanu – koje prolaze kroz izuzetno teško razdoblje.

Foto: Dusan Mirkovic/PIXSELL

Ćirina kći Lana, iako shrvana bolom, hrabro je progovorila o svom ocu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Svi smo šokirani. Tata je bio zdrav, živio je do posljednjeg daha punim plućima. Svirao je, pjevao je, snimao je spotove. Nije se predavao, bio je uvijek vedrog duha. Živio je tu glazbu do kraja. Pogodio ga je moždani udar i svi smo ostali u šoku. On je u ovih 50 godina karijere dao doprinos autohtonoj našoj slavonskoj tamburaškoj glazbi i njegove pjesme nikada neće nestati, a tata za nas nikad neće umrijeti", ispričala nam je Ćirina kći.

"Nije imao problema sa zdravljem. Imao je 80 godina, imao je visoki krvni tlak, ali ništa strašno. Srušio se i dobio moždani udar", poručila je Lana za kraj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: DORH istražuje smrt pacijentice u čakovečkoj bolnici

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa