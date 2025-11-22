Zvijezde 'Divljih pčela' podržale RTL-ov Movember: Brico nagovorio Vukasa na pregled

Muška ekipa iz serije 'Divlje pčele', Ante, Nikola, Veljko i Brico, pridružila se RTL-ovoj kampanji Movember, kako bi skrenula pažnju na važnost prevencije i razgovora o muškom zdravlju. Brkovi, zaštitni znak mnogih likova iz serije, ovoga su puta poslužili kao simbol važnosti samopregleda i brige o sebi.

Treba podizati svijest

Glumci Alan Blažević, Ivan Barišić, Matija Kačan i Antonio Scarpa zabavili su se tijekom snimanja kampanje u Bricinoj radnji, a Brico je uspio nagovoriti i Antu Vukasa na preventivni pregled.

Antonio Scarpa, koji u seriji igra Bricu, prisjetio se svojih brkova: "Proteklih pet godina su me često pitali da ih pustim zbog uloge, pa sam se naviknuo. Brico ih radi tako dobro da sada ne bih mogao zamisliti sebe ni kolege bez njih! Drago mi je širiti svijest o ovakvim akcijama poput Movembera."

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

S njim se slaže i Alan Blažević (Ante Vukas): "Ovo je plemenita inicijativa koja podiže svijest i naglašava važnost prevencije bolesti. Ako medijska prepoznatljivost može poslužiti za dobro, tada ima istinsku vrijednost."

Brkovi nisu samo vizualni detalj

Matija Kačan ističe da brkovi nisu samo vizualni detalj: "Zbog Movembera i zbog naših uloga, brkovi su postali dio identiteta i simbola. Kad cijela ekipa nosi isti znak, stvara se dodatna solidarnost i zabava na setu. Mali detalj, a puno govori – i o likovima, i o poruci koju šaljemo."

Foto: Rtl

I mladi Ivan Barišić, koji glumi Nikolu Vukasa, izrazio je zadovoljstvo što može sudjelovati u kampanji: "Jedan brzi pregled može napraviti ogromnu razliku. Sretan sam što mogu iskoristiti svoju prepoznatljivost za nešto dobro i pomoći ovoj važnoj inicijativi."

Movember je mjesec u kojem se posebno ističe važnost muškom zdravlju – mentalnog, kao i preventivnih pregleda na rak prostate i testisa – a glumci 'Divljih pčela' pokazali su da i popularni likovi mogu poslati poruku koja spašava živote.

'Divlje pčele' gledajte od ponedjeljka do petka od 20:15 na RTL-u ili prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Meteorologinja najavila nove pahulje: Za vikend prava snježna idila i u nizinama