Glasovita turska glumica Nur Fettahoğlu tijekom godina se prometnula u najveće zvijezde svoje zemlje. Među najplaćenijim je glumicama Turske, a nakon što je stekla svjetsku slavu u seriji 'Sulejman Veličanstveni', nebo joj je granica.

Nur Fettahoğlu gledatelji imaju prilike pratiti u novoj sjajnoj ulozi - onoj požrtvovne majke u seriji 'Očev izbor'.

Rođena je u Njemačkoj u obitelji migranata

Ulogu Ede, majke životno ugroženog dječaka Deniza, glumica Nur Fettahoğlu odigrala je s puno suosjećanja. Vješto je izgradila lik strastvene, pragmatične žene koja je u isto vrijeme požrtvovna prema svom sinu, ali i opasna prema svojim neprijateljima.

Ime Nur Fettahoğlu u turskoj tvornici snova slovi kao jedno od najuglednijih, a svjedoče tome i brojke - jedna je od najplaćenijih turskih zvijezda koja godišnje utrži nekoliko milijuna dolara na svoj račun.

Zarađuje od brojnih dramskih projekata, ali i unosnih marketinških suradnji - zahvaljujući čemu živi u luksuzu o kojem je nekad mogla samo maštati. Rođena je, naime, u Njemačkoj u obitelji migranata kao najstarije od petero djece.

Njezina majka korijene vuče s Kosova, a otac joj je iz Turske. Fatma i Sinan Fettahoğlu svoju su lijepu i talentiranu kći ipak odlučili na fakultet poslati u Tursku, pa je u Istanbul Nur otišla studirati modni dizajn. Put ju je, ipak, naveo na neku drugu stranu. Iako voli modu te se njome privatno sjajno poigrava, zov ekrana bio je jači.

Dok joj je karijera cvjetala, njezin privatni život je patio

Fettahoğlu je završila fakultet, zaposlila se u banci, a potom kao voditeljica financijskih vijesti na turskom kanalu Sky, odakle je krenuo njezin proboj prema glumačkim vodama. Producenti su je ozbiljnije shvatili nakon uloge u filmu 'Dolina vukova: Palestina' pa nije dugo čekala na ponudu koja će joj promijeniti život.

Uloga sultanije Mahidevran u seriji 'Sulejman Veličanstveni' donijela je Nur svjetsku slavu. Povijesni spektakl najskuplji je projekt turske produkcije, a glavnim protagonistima 'Sulejman Veličanstveni' promijenio je život. S kolegom Halitom Ergençom sjajno je kliknula na prvu, a koliko su sjajni glumački partneri svjedoči i njihova suradnja u hitu 'Očev izbor' koju gledatelji prate na RTL-u.

Dok joj je karijera cvjetala, njezin privatni život je patio pa se tako u vrijeme snimanja i emitiranja 'Sulejmana Veličanstvenog' Nur razvela od svog prvog supruga, brokera Murata Aysana.

"S Muratom sam ostala u korektnim odnosima, od njega sam tražila samo da zadržim njegovo prezime", rekla je nakon razvoda. Iako on nije imao ništa protiv da zadrži njegovo prezime, glumica je na kraju vratila ono djevojačko. Odluka je to koja nije utjecala na njezinu karijeru, dapače, nakon 'Sulejmana Veličanstvenog' Nur je bila popularnija no ikad, baš pod prezimenom koje je zadržala i u drugom braku.

Druga šansa braku povezala je Nur i Leventa na pet godina

Bračni krah nije je omeo u poslovnom usponu, a ubrzo joj je, naime, ponovno stigla i ljubav. Udala se 2013. godine za poduzetnika Leventa Veziroğlua, no brak je potrajao svega dvije godine - taman kada je zatrudnjela, par se odlučio razvesti.

Nakon što je u veljači stigla njihova kći Elisa, Nur i Levent braku su odlučili dati drugu šansu. Godine problema s plodnošću konačno su ostale iza glumice, a Elisa je postala centar njezinog svijeta.

Druga šansa braku povezala je Nur i Leventa na pet godina, a onda su se nedavno odlučili razvesti po drugi put. Bila je dovoljno svega jedno ročište na istanbulskom obiteljskom sudu da par okonča turbulentan brak pa se čini da su se o svemu složno dogovorili.

Da su zaista brak okončali bez drame i ružnih emocija, svjedoči i činjenica da su nakon razvoda Nur i Levent viđeni na zajedničkom ljetovanju. S njima je bila i kćerkica Elisa koja je paru ostala prioritet.

Izvrsna Nur Fettahoğlu majčinsku ulogu privatno je stavila prije svega, stoga ne čudi što je ulogu Ede odigrala sjajno.

