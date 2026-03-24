Iskrena ispovijest zvijezde Divljih pčela: Tko je muškarac koji je osvojio srce omiljene Luce?

Glumica Antonija Julija Blaće, koju gledatelji RTL-ove serije 'Divlje pčele' obožavaju kao Luce Matić, u razgovoru za Gloriju otvoreno je progovorila o svom profesionalnom i privatnom životu, otkrivši i detalje veze s profesionalnim sportašem, prenosi Rtl.hr

Uloga krojačice Luce, kazala je, odmah joj je "sjela".

"Zato jer sam je odmah razumjela. Shvatila sam da je Luce dobra duša, prijateljski nastrojena i iznimno lojalna, a lojalnost joj je jako važna", rekla je glumica, dodajući kako se s likom povezala upravo kroz tu emotivnu dimenziju.

I premda Luce ponekad djeluje raspršeno i brzopleto, ističe da je zapravo vrlo pametna i pomirena sama sa sobom - osobina kojoj i sama teži.

Od sporta do glume

Glumica priznaje da joj gluma nije bila jedini izbor od početka. Kao djevojčicu više ju je privlačio sport - trenirala je gimnastiku i ples, a glumu je, kako kaže, "živjela" i prije nego što ju je formalno počela učiti.

"Mislim da je bit glume razumjeti svijet. To radim i danas", istaknula je, naglašavajući koliko joj je važna psihologija i stalno istraživanje likova.

Velik dio karijere izgradila je u kazalištu, no priznaje da ju je kamera s vremenom potpuno osvojila. Ipak, snimanja nisu uvijek glamurozna kako se čini. "Na setu je najvažnija koncentracija jer se puno čeka, a malo glumi. Kad se kamere upale, moraš u tom trenutku nešto ponuditi i nema prostora za ponavljanje", istaknula je.

Otvoreno je progovorila i o izazovima s kojima se susretala, uključujući brojna odbijanja.

"Nakon stotinu odbijanja, sto prvi put dolazi prilika. Najteže je na audiciji ne podleći pritisku da sve mora biti savršeno. Gluma za mene stalni proces suočavanja sa samom sobom", naglasila je.

Izvan seta vodi discipliniran život, koji joj pomaže i u borbi s anksioznošću svakodnevno hoda, prakticira jogu i svjesno smanjuje vrijeme provedeno na mobitelu. Najviše, kaže, voli mirna jutra uz kavu, šetnju i knjigu.

Ljubav na daljinu

Posebnu pažnju izazvala je njezina ljubavna priča. Njezin partner je profesionalni sportaš, zbog čega su često razdvojeni i žive na relaciji više država. "Jedino što nam teško pada je ta daljina jer si nedostajemo. Ali komunikacija i razumijevanje nikad nisu bili problem - prvi put sam shvatila da se mogu prepustiti i opustiti", rekla je glumica.

Unatoč udaljenosti, ističe da njihova veza funkcionira jer su oboje posvećeni svojim karijerama, ali i jedno drugome. Upravo ta ravnoteža, čini se, daje joj stabilnost koju prenosi i na svoje likove, zbog čega je Luce već sada postala jedna od omiljenih junakinja serije.

