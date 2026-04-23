Bjelica bez dileme: 'Ovaj Vatreni spreman za prvu postavu već na ovom Svjetskom prvenstvu'
Nenad Bjelica podigao je ljestvicu očekivanja za Luka Vušković. Mladi stoper, kaže, više nije samo opcija za popis, nego ozbiljan kandidat za početnu postavu Hrvatske.
Gostujući u emisiji Karijera u retrovizoru, Bjelica je istaknuo kako Vuškovićev napredak u Hamburger SV nije slučajan. Dio zasluga pripisuje i Ivan Perišić, uz kojeg je mladi branič u HNK Hajduk Split brusio mentalitet, disciplinu i fokus.
"Mislim da može biti u udarnoj momčadi, zašto ne? Danas godine više nisu presudne", rekao je.
Bjelica podsjeća na primjere poput Lamine Yamal i Joško Gvardiol, koji su vrlo rano preuzeli velike uloge. Ako je igrač spreman, zdrav i u formi, nema razloga čekati.
"Lamine Yamal je vrlo mlad, pa je već nositelj španjolske reprezentacije, a i Joško Gvardiol je vrlo rano postao standardan. Više nije pitanje koliko netko ima godina, nego jesi li spreman ili nisi. Ako je zdrav, u formi i potpuno fokusiran, onda tu ne bi trebalo biti dvojbe", istaknuo je.
Na potezu je izbornik Zlatko Dalić. Bjelica vjeruje da je Vušković već pokazao dovoljno i u reprezentativnom okruženju te da ima sve što treba za start u najjačim utakmicama.
