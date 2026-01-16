FREEMAIL
DIVLJE PČELE /

Zora se ljubi s Jasminom, spremna je na nezamisliv potez! Tereza i Čavka sve su bliži

Zora se ljubi s Jasminom, spremna je na nezamisliv potez! Tereza i Čavka sve su bliži
Foto: Rtl

Ne propustite novu epizodu

16.1.2026.
11:52
Hot.hr
Rtl
Rajka i Ferida su u potrazi za dokazima u šupi, a Zora traga za Jasminom i ljubi se s njim, svjesna da je pretjerala. On je zove da otiđe s njim, a ona donosi neočekivanu odluku! Uskoro sreće i Nikolu, koji joj daje komplimente i zove je u goste. Za dokazima o Vukasovim zločinima traga i Domazet. Seljak Lovre mu otkriva da je vidio kako su smaknuli Josu. Iako je istina izašla na vidjelo, Lovre ne želi davati dodatne detalje, no Domazet je neumoljiv.

Zora se ljubi s Jasminom, spremna je na nezamisliv potez! Tereza i Čavka sve su bliži
Foto: Rtl

Nikola je uhvatio Cvitu i Mirjanu u napetoj situaciji, a obje mu lažu da se radi isključivo o čitanju njegove knjige. Cvita mu otkriva da je Mirjana zločesta prema njoj, no Nikola joj ne vjeruje do kraja i traži da ima razumijevanja prema njegovoj majci.

Kata je u neugodnoj situaciji, sjedi s Ivicom, Jakovom i Teodorom na ručku kod Karmele. Badurina je kod Luce, a uskoro ona generalu ispriča više nego što je planirala! Otkriva mu da je vidjela Mirjanu Vukas i Domazeta u šumi.

Tereza i Čavka dijele bliski trenutak u štali, on joj ukrade i poljubac! Dotad, Jakov odlazi kod Kate.

'Divlje pčele' od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

Pogledajte video: Dostavljači jure s hranom, a restorani su prazni: Kako smo postali ovisni o dostavi

Divlje PčeleRtlVoyo
