Zora se ljubi s Jasminom, spremna je na nezamisliv potez! Tereza i Čavka sve su bliži
Ne propustite novu epizodu
Rajka i Ferida su u potrazi za dokazima u šupi, a Zora traga za Jasminom i ljubi se s njim, svjesna da je pretjerala. On je zove da otiđe s njim, a ona donosi neočekivanu odluku! Uskoro sreće i Nikolu, koji joj daje komplimente i zove je u goste. Za dokazima o Vukasovim zločinima traga i Domazet. Seljak Lovre mu otkriva da je vidio kako su smaknuli Josu. Iako je istina izašla na vidjelo, Lovre ne želi davati dodatne detalje, no Domazet je neumoljiv.
Nikola je uhvatio Cvitu i Mirjanu u napetoj situaciji, a obje mu lažu da se radi isključivo o čitanju njegove knjige. Cvita mu otkriva da je Mirjana zločesta prema njoj, no Nikola joj ne vjeruje do kraja i traži da ima razumijevanja prema njegovoj majci.
Kata je u neugodnoj situaciji, sjedi s Ivicom, Jakovom i Teodorom na ručku kod Karmele. Badurina je kod Luce, a uskoro ona generalu ispriča više nego što je planirala! Otkriva mu da je vidjela Mirjanu Vukas i Domazeta u šumi.
Tereza i Čavka dijele bliski trenutak u štali, on joj ukrade i poljubac! Dotad, Jakov odlazi kod Kate.
'Divlje pčele' od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.
Pogledajte video: Dostavljači jure s hranom, a restorani su prazni: Kako smo postali ovisni o dostavi