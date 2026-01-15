Zora je sve problematičnija, Jakov je uhvati u nezgodnoj situaciji!

U RTL-ovoj hit seriji "Divlje pčele" Zora odlazi sama u čergu i druži se s Jasminom, a Teodora i Jakov stižu Ivici kući. Jakov se žali ocu da je vidio Katu na predstavi u društvu Domazeta, a potom razgovaraju o istrazi i Josi. Ivica bi najradije odustao od istrage. Domazet kod kuće rekonstruira zločin, a potom zaključuje: 'Sredit ću te Vukase, nemaš kamo'.

Kata je ljuta zbog Zore i činjenice da se kući vratila tek iza ponoći. Ante, Marko i Čavka razgovaraju o Sikirici i istrazi, a uskoro im u posjet stiže i Domazet. Nikola je sve nervozniji, zamoli suprugu, majku i tetku da čuvaju njegovu tajnu. U gostionici su svi oduševljeni zbog čerge, a uskoro stiže i Ivica, koji porazgovara s Karmelom.

Teodora sluša upute babe Ljube i pije čaj za plodnost, a Kata i Badurina komentiraju zabavu i njezin odnos s Domazetom. Zora i Jakov se sreću, a on je upozorava da pripazi na svoje ponašanje i da ne vjeruje nepoznatim muškarcima. Uskoro ih hvata Kata i ljuta je zbog svega, a odnos između sestara sve je teži.

