FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DIVLJE PČELE /

Zora ima jake mučnine, Nikola se boji!

Zora ima jake mučnine, Nikola se boji!
×
Foto: RTL

Evo što će se dogoditi u novoj epizodi 'Divljih pčela'

17.2.2026.
11:55
Hot.hr
RTL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jakov se svađa s ocem zbog Kate Runje, Ivica, naime, želi potpisati papire i od Ante uzeti zemlju koju mu nudi, a učitelj to smatra potezom osvete prema Kati. "Bolje se ti brini za svoju obitelj", čvrst je Ivica. Baba Ljuba priča sa Sikiricom i Mandom o Šušnjari, šalje ga kod njega. Krsto pokušava ispraviti situaciju s Lucom. 

Zora ima jake mučnine, Nikola se boji!
Foto: RTL

Kod sestara Runje, Zora i Cvita presretne su jer je njihova sestra opet kod kuće. S Nikolom, Stipanom i Domazetom slave izlazak iz pritvora. Čavka i Marko su kod Karmele i Vukas je sve utučeniji, sve je sigurniji u Josinu nevinost. Teodora osjeti nagle bolove te se Jakov i ona uspaniče zbog trudnoće. Toma čuje punu istinu, no njegove emocije ništa ne može pokolebati. Zora osjeća snažne mučnine. 

 

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Baby Lasagna otvorio duši Mojmiri: 'Ne sviđa mi se što postajem. Pokleknuo sam u nekim trenucima'

Divlje PčeleRtlSerija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx