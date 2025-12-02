Znate li što su kaštradina, ćikara, beštija? Zavirite u bogati, živopisni jezik 'Divljih pčela' i provjerite svoje znanje

'Vrati se svojoj familiji, svojoj materi', zavapila je kao svaka prava dalmatinska majka Mirjana Vukas svoje, do ušiju zaljubljenom, sinu Nikoli. Priča glumac Dragan Veselić (Ivica Vukas) da je pročitao kako je najjača ljubav koja postoji ona mediteranske matere. "One su dosta posesivne, one teško djecu iz svojih ruku puštaju u tuđe ruke", ispričao je Zadranin Veselić.

Ovaj Dalmatinac u 'Divljim pčelama' utjelovio je Ivicu Vukasa, brižnog oca, poštenijeg od dvojice braće. Posesivnu dalmatinsku mater utjelovila je sjajno, pak, Sanja Vejnović. Profinjena pripadnica stare aristokratske obitelji iz Splita, Mirjana se drži iznad ostalih stanovnika Vrila, a jedina slabost su joj njezina djeca.

Jakovu Vukasu (Luka Šegota), je, pak, slabost Katarina Runje (Ana Marija Veselčić). I još nešto - kaštradina! Znate li što je to? A što su takujin, beštija, ćikara, fibra, vešta?

Znate li neke od ovih izraza?

Sjajna ekipa serije 'Divlje pčele' sve je ove izraze već jako dobro usvojila, a sve zahvaljujući radnji koja gledatelje i junake serije vodi u pedesete godine 20. stoljeća - i to u živopisnu Dalmatinsku zagoru. Znate li neke od ovih izraza i riječi kojima govore likovi 'Divljih pčela'?

Kaštradina - Jakov se po povratku u Vrilo baš zaželio kaštradine - svog omiljenog jela. Radi se o suhomesnatom proizvodu karakterističnom za Dalmaciju, Liku i Hercegovinu, sušenom ili dimljenom mesu škopljenog jarca, ovna ili brava.

Vešta - Kada Mirjana odlazi kod Cvite u krojački salon, odlazi tamo da bi šivala veštu - haljinu!

Beštija - Pokuda u stilu Ante Vukasa, lokalni naziv za stoku/životinju. Kada Ante sina Marka ili slugu Čavku naziva beštijama, označava time njihov težak karakter.

Takujin - Najdeblji takujin u Vrilu ima spomenuti Ante Vukas, dok je u takujinu Katarine Runje često propuh. Pogađate, radi se o novčaniku!

Ćikara - Najljepše su ćikare u kuhinji Mirjane Vukas, posebno kada ih uredi njezina vrijedna Ferida. Radi se o šalicama!

Teća - Nisu loše ni Mirjanine teće, u kojima Ferida krčka najfinija jela. Teća u Dalmaciji označava zdjelu u kojoj se kuha.

Ceriti se - U Dalmaciji i Zagori označava žestoko smijanje - od uha do uha!

Priša - Znamo svi što je 'vrag odnija' - prišu! Barem ako pitate konobara Veljka (Matija Kačan)! Sve je u redu, pomalo - bit će.

Fibra - Najbolje su trave babe Jube, najbolje skidaju fibru. I Zoru je svojedobno vratila u život, kada joj je temperatura (fibra) jako porasla!

Muči više - 'Marko, muči!' Kada Ante zagrmi na svog problematičnog sina, govoreći mu da muči, želi mu reći da šuti, da bude tiho!

'Divlje pčele' gledajte bez priše, uz ćikaru toplog čaja - od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u!

