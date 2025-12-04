Željko prigovorio Đurđi u Ljubav je na selu: 'Kod mene bi morala nositi kecelju'

U novoj epizodi popularne RTL-ove emisije ‘Ljubav je na selu' sve je počelo Željkovim prigovorom na Đurđinu elegantnu odjeću. Po njegovu mišljenju, takva kombinacija ne pristaje seoskim poslovima. “Trebala si reći: ‘Daj mi kutu’”, dobacio joj je, jasno poručujući da od partnerice prije svega očekuje spremnost na rad.

Đurđa, poznata po svom dotjeranom stilu, nije se dala poremetiti. “Pa što tebe briga, ja sam to kupila”, odvratila je, braneći svoje pravo na vlastiti stil. Smatra da bi Željko trebao “uživati u osobi koja je kraj njega”, a ne je procjenjivati prema odjeći. Napetost je dodatno porasla nakon što je Željko komentirao njezin zlatni nakit i garderobu. “Bolje da se skinula u kupaći kostim i da je zalijevam vodom nego ovako”, rekao je, na što mu je Đurđa kratko odbrusila “malo morgen”.

Kako je razgovor odmicao, postalo je jasnije da je posrijedi više od modne rasprave – riječ je o različitim očekivanjima. Željko je iznio uvjete za bilo kakav nastavak odnosa. “Ja bih htio da se ti promijeniš”, rekao je, dodavši kako bi kod njega “morala skinuti taj nakit” i “obući neku kecelju”.

