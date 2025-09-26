Zdravka zatvara sjevernohrvatski tjedan 'Večere za 5' u Strahonincu: „Opet ćemo roktati'

Zdravka Bogdanić zatvorit će sjevernohrvatski tjedan "Večere za 5" u Strahonincu, gdje će kuhati za Anitu, Slađanu, Natašu i Karla. Jučer je kuhao Karlo, najmlađi član ovotjedne ekipe i ujedno jedini kandidat, koji je za svoju večeru osvojio 37 bodova pa je trenutačno na drugom mjestu, iza Slađane i Anite koje s osvojenih 39 bodova dijele prvo mjesto.

Karlo je pripremio kreativnu večeru, iako je imao problema s desertom, a gošće je uistinu iznenadio, a neke i prestravio, svojim iznenađenjem koje je uključivalo zastrašujuće lončare sa strašnim maskama.

Foto: Rtl

Danas kuha 47-godišnja supruga i majka troje djece, koja radi kao kontrolorka poštanskih ureda. U slobodno vrijeme, kojeg nema puno, voli dekorirati prostor svoje kuće, slagati cvjetne aranžmane i raditi s cvijećem. „Volim kuhati, jedva čekam da kuhanje započne“, najavljuje današnja domaćica i dodaje: „Prijavila sam se u 'Večeru za 5' da isprobam kuhati ispred kamera.“

Foto: Rtl

„Očekujem da će atmosfera biti još bolja nego ovih dana i hrana još finija nego što je bila ovih dana“, najavljuje današnja domaćica i dodaje kako joj je ekipa odlična te kako bolju nije mogla ni zamisliti, a Slađana će za današnju domaćicu reći: „Zdravka je meni super, baš mi je sjela i skompale smo se.“

Foto: Rtl

Sastojci s kojima će Zdravka pripremiti svoju večeru su sir, orasi, lungić, riža, jabuka, bučino ulje i piletina. „Lungić - opet pajcek, danas ćemo već početi roktati“, komentirat će u svom stilu Nataša, a Anita dodati: „Čim smo u Međimurju i vidim tu sir, orahe i jabuku - njezin desert će biti međimurska gibanica, ja se kladim!“

