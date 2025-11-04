Voditeljica Antonija Blaće glumi u seriji 'Divlje pčele'? Podijelila fotografije sa snimanja

Nova RTL-ova serija ''Divlje pčele'' je već nakon prve epizode privukla pažnju gledatelja i izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama.

Publika hvali prirodnu atmosferu, snažne ženske likove i priču koja, kako mnogi pišu, napokon donosi nešto domaće i stvarno. Radnja je smještena u Dalmatinsku zagoru i prati obitelj Runje, tri sestre koje nakon očeve smrti ostaju same i pokušavaju preživjeti, boreći se s predrasudama, siromaštvom i željom da sačuvaju zemlju i obiteljski ponos.

Već u prvim minutama gledatelji su prepoznali emociju i snagu priče, a posebno se izdvojio lik Katarine Runje koji je izazvao brojne reakcije.

'Antonija Blaće glumi u seriji...'

Da serija ima posebnu energiju i dojmljiv vizualni stil, potvrdila je i RTL-ova voditeljica Antonija Blaće koja je na Instagramu podijelila nekoliko fotografija i videa sa snimanja, a u objavi je napisala:

''Večeras u 20:15 na RTL-u ‘Divlje pčele’. Bila sam na setu, sve izgleda moćno... Neću vam puno otkrivati, potpuno drugačije nego što sam mislila. Najbolje da pogledate i javite dojmove. Antonija Blaće glumi u seriji.''

Zadnja rečenica izazvala je pravu pomutnju među njezinim pratiteljima jer su mnogi pomislili da je upravo poznata voditeljica stala pred kamere. No, riječ je o glumici Antoniji Juliji Blaće koju su gledatelji već imali priliku upoznati u prvoj epizodi.

''Divlje pčele'' gledajte od ponedjeljka do petka od 20:15 na RTL-u.

