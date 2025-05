Vođa obitelji odabrao sluge, a šok je uslijedio već na kraju prvog dana

Voditeljica Nikolina Pišek i mentor Marinko Vukobratović otkrili su sve što se od kandidata na "Farmi" očekuje. "Ovdje se najviše cijene tradicija, poštovanje prema prirodi i trud", otkrila je voditeljica 'Farme', a složio se i mentor Marinko. "Od kandidata očekujem da budu vrijedni, brinu o životinjama i izvršavaju svoje tjedne zadatke. To je njihova svrha na 'Farmi'", jasan je bio mentor.

Devetnaestero kandidata ''Farme'' nije dugo čekalo na prvi izazov - dočekao ih je već pri samom ulasku. Avantura ih je nanijela u šumu, gdje su tražili jaja sa svojim imenom. Dejan je prvi pronašao jaje i uskoro otkrio zašto se prijavio.

"Moja je taktika kuhinja, ona je bitna da te ljudi zavole. Ne volim nepravdu, kod ljudi cijenim iskrenost, da rade, da su vrijedni", jasan se Dejan. Dodao je da mu je motiv glavna nagrada - koju bi utrošio u sinovo liječenje. "Moj izvor energije je moja obitelj. Ne treba gledati sve crno, ako tako misliš, onda si i ti crn", jasno je zaključio Dejan.

'Moj moto je da je sve moguće'

Crvena i plava jaja stizala su u ruke kandidata 'Farme', no s pronalaskom se pomalo mučila Manuela. "Odgojena sam da se cijeni iskrenost i odanost. Moj moto je da je sve moguće i da se ne treba ograničavati. Ne postoji ono što želiš za sebe, a da ne možeš postići", otkrila je Manuela, kojoj je sudjelovanje na 'Farmi' ostvarenje snova.

Bijelo jaje pronašao je, pak, Fikret. Boja njegovog jaja značila je da ga čeka posebna uloga. Nakon šume, stigli su kandidati na imanje, a odmah po dolasku - dočekala ih je arena. "Ovo nije samo neka slika, ovo je stvarno, ovo postoji", otkrila je Iman svoje dojmove o areni. Uskoro je voditeljica otkrila da će ekipa, prije negoli uđe u novi dom, morati zaigrati prvu borbu u areni. "Nekome će ova borba obilježiti cjelokupan život u areni", otkrila je voditeljica.

Foto: RTL

Prije borbe, Fikret je proglašen prvim vođom. "Ja sam taj", otkrio je i dodao: "Druga rastava me pogodila, probudio sam se nakon toga. Više nikome ne vjerujem, samo svojoj djeci. Sam se borim, neće me više nitko prevariti i iskoristiti. Jak sam, ali pogodi me. Zaplačem sam, da nitko ne vidi", zaključio je Kiki. "Vođa brine o razrješenju zadatka, ima imunitet u glasanju za dueliste", objasnila je vođi Nikolina njegovu ulogu.

Petero sluga živjeti će u štali...

Uskoro je otkrila i da će na 'Farmi' petero sluga živjeti i spavati u štali - sa životinjama. Zadaci su im - briga za životinje, kuhanje za sve i rad na tjednom zadatku. "Imam iskustva s poljoprivredom", otkrila je Rebecca. Uskoro je vođa morao odabrati petero sluga iz tima koji gubi borbu u areni. Crveni i plavi krenuli su u borbu za bolju budućnost na ''Farmi''.

Pobjedu je izvojevao plavi tim, a iz crvenog tima vođa Fikret morao je odabrati petero sluga, a oni su Rebecca, Ivan, Patrik, Mario i Dejan. "Vi ćete živjeti u štali, s našim kravicama, i nećete smjeti prijeći prag kuće", otkrila je Nikolina. "Nisam zamišljao da bi mogao spavati kraj krave, samo da ne legne na mene", kroz smijeh je otkrio Ivan M. "Ne vjerujem da ću biti veliki sluga u realnosti", dodao je Patrik. "Vidim da su se klanovi organizirali", nije bio sretan Patrik ulogom sluge.

Foto: RTL

Sluge su ušli na štalu, a Rebecca je bila oduševljena. "Zgrožen sam, od nula do deset - sto", nije dijelio Mario entuzijazam. "Pakao, ali doslovno pakao", dodao je. S druge strane, pobjednici izazova u areni uskoro su ušli u svoju idiličnu farmersku kuću. "Kućica iz bajke", komentirala je Jelena, a Iman i Manja uskoro su zauzele i svoj zajednički krevet. "Baš je top", dodala je Magdalena.

Radionica se dojmila Ivana R i Darka, a vođa obitelji Fikret za to vrijeme se okrenuo pregledu vrta. U štali - razočarenje, Patrik ne može vjerovati u kakvim uvjetima će spavati. "Tko će spavati na ovom? Kako ću pored krava? Strašno", iskren je bio Patrik, a s njim je suosjećao i Mario. "Ništa mi u životu nije falilo, roditelji su me naučili cijeniti rad i biti svoj", otkrio je o sebi fizioterapeut. "Iz takta me može samo nepravda izbaciti", zaključio je.

Rebecca je bila oduševljena životinjama na 'Farmi', dok je Patrik bez oduševljenja prihvatio Fikretov poziv na partiju šaha. Vođa obitelji je želio Patriku skrenuti pozornost na njegov stav, no Patrik se nije dao.

Prvi zadaci?

Uskoro je na 'Farmu' stigao mentor Marinko, koji je svojom mladošću i iskustvom oduševio kandidate. Predstavio im je prve zadatke - izgraditi kozarnik i izraditi ručnim radom ono što predstavlja njihovu regiju. "U životu nisam radio kozarnik. Bit će prvi put, ali znam da to mogu napraviti", zaključio je Fikret. "Iznosi svoje planove i nacrte, sve više sumnjam u kojem smjeru ovo ide", rekao je, pak, je Marinko.

Zadao je Marinko zadatke i slugama - da mu skuhaju jela iz tri regije. "Na tržnici ćete pronaći sastojke za sva vaša jela", posljednja je uputa koju su sluge dobili za zadatak. Za kraj dana, sluge su predale ukusnu večeru ukućanima, a onda su počeli učiti mužnju krave. "Želim dokazati da i mi mladi možemo nešto napraviti korisno", zaključio je Patrik dok su mu Ivan M i Dejan pokazivali kako se muze krava.

Foto: RTL

Foto: RTL

Prije spavanja, složili su se da im je krava najveći strah. U kući, pak, obitelj gleda poruku koju im je poslala Nikolina. "Sutra morate odabrati dvoje iz štale, koji će se boriti u duelu sluga. U slučaju izjednačenja, odluku donosi vođa", otkrila im je Nikolina. "Moram odabrati dvoje ljudi, a praktički se i ne poznajemo", komentirala je Manuela. "Moram promisliti koga ću nominirati, ovo je stvarno teška odluka", odlučila je Nikolina za kraj dana.

