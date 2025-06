Vođa je na meti kritika zbog zadatka, a Haris je postao prvi duelist: 'Znaju koliko sam opasan i koliko grizem'

Prvi na imanju probudili su se Manuela i Dejan. Ona se prihvatila doručka, dok je on počeo pripremati temelje za forum koji moraju izgraditi.

Nakon što jučer nisu bili zadovoljni doručkom, obitelj čeka što će danas pojesti prije još jednog napornog dana, no pripremljeni kruh sluga ponovno je pretvrd i strah ih je što će im moći poslužiti. „Preživjet ćemo“, poručili su članovi obitelji nevoljko žvačući hranu koja ponovno nije bila na razini.

Foto: Rtl

Dan na Farmi obilježit će nominacije, tj. odabir prvog duelista iz redova sluga. „Danas glasamo za muškarca“, poručit će Manja.

„Ima više žena, manje muškaraca, i sve ih trebamo istrijebiti“, dodala je i Nikolina, smatrajući kako je Patrik slaba karika, a Haris jaka konkurencija. „Super su nam naši muškarci, jesu snažni, jaki, ali zbog njihovog ponašanja samo nam pomažu da mi, žene, idemo dalje i da ih eliminiramo jednog po jednog“, dodala je Jelena.

Foto: Rtl

Dio kandidata primio se posla izgradnje suhozida, no napetost se osjećala. „Ivan M. ima super taktiku... Misteriozan je, šuti, tajanstven, priklonio se ženama. Sa svima je dobar, ni s kim se ne svađa“, poručio je Dejan, dodavši da će on svakako nominirati Harisa. „Ženski klan se stvara, treba ga malo prorijediti. Mislim da je on idući na redu“, dodao je Dejan.

Patrik i Iman osamili su se u dvorištu i komentirali potencijalne dueliste. Patrik se pitao hoće li on u arenu. No nije imao mira, pa je na razgovor o istoj temi pozvao i Rebeccu, s kojom je u kući najbliži.

Foto: Rtl

„Biraju između tebe i Harisa... Trebala je Manuela dobiti imunitet, ovo s Iman je bila čista sreća“, otkrila mu je pa na izjavama poručila, „Zamjerio se dosta ljudi, nije ni čudo da se osjeća ugroženo. Sam se doveo u tu situaciju – sam si to htio i sam si dobio.“ Na imanje je stigla voditeljica Nikolina Pišek i okupila obitelj. Poručila im je da će mentor Marinko ovaj tjedan na imanje doći dan ranije nego inače kako bi ocijenio zadatak, a kandidati su vođi Ivanu R. prilično zamjerili što im već ranije nije obznanio tu informaciju. „Nemojte se bojati, to će biti sve riješeno“, tješio ih je, no većina je bila skeptična da će uspjeti dovršiti izgradnju suhozida.

Foto: Rtl

Glasanje je za prvog duelista je počelo i činilo se da je većina kandidata vrlo lako donijela svoju odluku i napisala ime. Spašena je jedino Iman koja je osvojila imunitet. Nikolina Pišek posjetila je i sluge koji također daju svoj glas. Patrik je svoj glas dao Manueli, a Manuela uzvratila upravo njemu. Iman se odlučila također za Manuelu, a Haris to potvrdio i svojim glasom.

Na red je stiglo da im voditeljica pročita i kako su glasali članovi obitelji. Jednoglasno su odabrali – Harisa! Neki su se na to odlučili jer ih iritira i smatraju da stvara tenzije u kući, a dio žena dodao je kako je velika konkurencija.

„Jaka konkurencija, to je jedini način da me se riješe! Svi znaju koliko sam opasan i koliko grizem“, kazao je duelist Haris, uvjeren da će se u areni susresti upravo protiv Marija. „Spojila su se dva klana, sram ih bilo! Ne bih volio da ovo bude njegov kraj. Ja znam da je on borac i da je on potreban svima ovdje“, poručio je iznenađeni Patrik. Nakon glasanja, članovi obitelji odmah su se prihvatili gradnje kako bi nadoknadili sve zaostatke, a dio se pribojavao da će morati graditi i po noći kako bi sve stigli na vrijeme. „Kako kopati ako nemaš snage kopati?“ pitali su se.

Foto: Rtl

Iznenađeni Marinkovom najavom ranijeg dolaska na imanje, i sluge se bacaju na izradu soparnika i Viške pogače, no ne bez problema. Nije trebalo dugo da nastane svađa zbog podjele posla, ali i drugačijeg viđenja situacije. „Samo kažem da hoću da se organizira tko što radi“, vikala je Iman na Manuelu. „ Hoćeš da ja preuzmem, da ti pokažem?“ hvalio se Patrik, smatrajući da zna bolje od Manuele. „Od mene bi mogao štošta naučiti, ali ne stigneš od vođenja drama“, poručio joj je. Haris je odlučio smiriti situaciju pa zajedno s Manuelom prionuti izradi delicija.

Foto: Rtl

Svađu, ali i radnu akciju obitelji prekinuo je dolazak trgovca Hamdije. Vođa Ivan R. i Emanuel bili su predstavnici kandidata koji su išli u kupovinu. Cjenkanja nije nedostajalo, no farmeri su se dobro snašli, toliko dobro da su im trebale tačke kako bi sve mogli prenijeti do kuće. „Možda budem još najbolji vođa do sada“, poželio je Ivan R.

Foto: Rtl

Kako je padao mrak, kandidati su dovršili i svoj mali forum, izgrađen tehnikom suhozida. Vrlo ponosno sjeli su i odmorili. „Radili smo kao ekipa, kao obitelj. Nije bilo svađa, tenzija, bilo je baš odlično. Uživali smo“, poručio je Dejan.

Što donosi idući dan na Farmi, pokazat će nova epizoda, sutra od 20.15 sati na RTL-u. Show je dostupan odmah i na platformi Voyo.

