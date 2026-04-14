Vegetarijanski ‘biftek’ koji je zbunio sve: Tko je kustosica Ines koja je žiri ostavila u nevjerici?

U popularnom kulinarskom showu "Igra chefova" pojavila se Ines, 31-godišnja kustosica iz Zagreba, čija je životna i kulinarska filozofija unijela potpuno novu dimenziju u show. Svojim jedinstvenim pristupom, koji spaja umjetnost, žensko zdravlje i vegetarijanstvo, Ines je istovremeno zaintrigirala i zbunila iskusni žiri, piše rtl.hr

Od modnog dizajna do tanjura usklađenog s hormonima

Ines po struci nije kuharica, već modna dizajnerica koja trenutno radi u galeriji suvremene umjetnosti. Njezin put u gastronomiju započeo je na neobičan način - diplomskim radom koji je istraživao kako menstrualni ciklus utječe na svakodnevne odabire pri odijevanju. To ju je potaknulo da dublje istraži žensku tematiku i primijeni je na najsvakodnevniju moguću stvar: hranu.

"Moja misija je pomoći ženama osvijestiti njihov menstrualni ciklus i utjecaj koji on ima na njihov život. Želim im pomoći da shvate da to nije drevna kletva, nego zapravo veliki dar i kompas", objasnila je Ines.

Ta ideja prerasla je u hobi koji je postao i posao. Ines organizira privatne večere četiri puta godišnje, usklađene s godišnjim dobima i fazama menstrualnog ciklusa. Na svakoj večeri slavi se jedna faza, a sljedovi su prilagođeni hormonalnim potrebama tijela u tom periodu. Upravo s tom pričom stala je pred žiri, spremna dokazati da njena filozofija ima i okus.

Vegetarijanski 'biftek' kao kulinarski izazov

Kao vegetarijanka od rođenja, odrasla u vegetarijanskoj obitelji, Ines se u emisiji odlučila na hrabar potez: pripremiti jelo inspirirano klasičnim mesnim jelom. Na tanjur je servirala seitan, zamjenu za meso na bazi pšeničnog glutena, u umaku od vina, uz pire krumpir i baby mrkvu. Time je željela pokazati da vegetarijanska jela mogu biti jednako kompleksna i primamljiva.

Međutim, njezin je tanjur izazvao potpunu pomutnju kod chefova. "Moram priznati, mislio sam da je to neki komad mesa koji je ono, loš", priznao je Stiven, dok su drugi pokušavali odgonetnuti o čemu se radi.

"Ne iznenađuje me što ne znaju za seitan i zamjene za meso, jer realno u kulinarstvu se baš ne priprema takva hrana", komentirala je Ines dok je žiri vijećao. Iako su pohvalili tehnički savršeno izveden pire od krumpira i ukusne mrkve, glavna zvijezda tanjura ostavila ih je ravnodušnima. Glavne zamjerke bile su nedostatak umaka, snažnijih začina i marinade koja bi seitanu dala više karaktera. "Fali umak. Meni fali još neke komponente i tamo mi fali začina", rekao je Toni.

Odluka koja je visila o niti

Rasprava žirija bila je duga i napeta. Dok su jedni cijenili ideju i hrabrost, drugi su smatrali da izvedba nije na razini za prolazak. Odluka je na kraju bila podijeljena. Uz jedan glas protiv, Ines je ipak dobila dva glasa za i time osigurala pregaču.

Prolazak je, međutim, stigao uz jasno upozorenje. Jedan od chefova priznao je kako je glasao za nju pod pretpostavkom da je seitan sama izradila, što bi pokazalo višu razinu tehničkog znanja. "Da sam drugačije detektirao da ga ne znate raditi, nož bi bio dolje", rekao je Stiven i dodao: "Zato vas molimo sad u budućnosti da nas skinete s cipela s nečim finim vegetarijanskim".

Za Ines je ovo iskustvo bilo poput "roller coastera", a prolazak dalje doživjela je kao obvezu da se u nastavku natjecanja još više dokaže. Pred njom je sada izazov da svoju inspirativnu priču pretoči u jela koja će okusom i tehnikom bez sumnje osvojiti i najzahtjevnije nepce.

