Današnja domaćica u 'Večeri za 5 na selu' iz Požege i okolice bila je Sabina, koja je svojim gostima odlučila poslužiti spoj tradicionalnih i modernih jela pa je tako poslužila Gradsku damu za predjelo, Rimsku divljinu za glavno jelo i Bakin jastuk za desert.

Predjelo je svima bilo zanimljivo zato što su prvi put kušali tramezzine, sarma za glavno jelo dobila je same komplimente, a desert je svima bio ukusan iako nisu mogli sve pojesti jer im je bio prevelik.

Nova ekipa upoznala se u kombiju na putu do Sabine, koja ih je dočekala sa sviračima i aperitivom, a kandidati su bili ugodno iznenađeni što je bila tako vesela i raspjevana. Nakon zdravice za uspješnu večeru i tjedan počeli su s predjelom - tramezzine i roladu od ajvara. „Nikad to nisam jela, to mi je nešto novo“, rekla je Ruža za sendviče dodajući kako joj je tijesto u roladi bilo žilavo. Ivan također nikad nije probao tramezzine i predjelo mu je bilo prva liga, svidjelo se i Blaženki da bi Nataša zaključila: „Okusi su bili savršeno složeni; sir, šunka, povrće - savršeno.“

Za glavno jelo domaćica je poslužila sarmu od divlje i pitome svinje i rimske njoke. „Volim sarmu, ali ne pravim je često s divljači“, rekla je Blaženka, a tako misli i Ivan kojem je bila predobra, čista desetka. Ruži je sarma bila vrhunska, a jako su joj se svidjele i njoke: „Bilo je sočno kao muškarac kad je u punoj snazi, da ga poželiš i pojedeš.“ Nataši se isto sve svidjelo pa je komentirala: „Sarma mi je bila odlična, pogotovo taj rimski njok, to mi je bilo top.“ Blaženki se najviše svidjela ta nova kombinacija: „Nešto novo! Mi smo se naviknuli sarma i pire krumpir i tuci, a ovo je dobro!“

Nakon odličnog, ali zasitnog glavnog jela Sabina je poslužila desert prema receptu njezine mame. „Točno je po mom ukusu jer obožavam sve kolače s višnjama“, rekla je Nataša dok je Ruži bio ukusan, ali prezasitan. „Deset je bio odličan, osvježavajući, ali sam se najeo sarme i nisam mogao pojesti cijeli iako sam se trudio“, rekao je Ivan dok Blaženki nije bio nešto posebno, ali bio joj je dobar.

Za svoju večeru Sabina je od Nataše i Ivana dobila po desetku zato što im je sve bilo odlično; od hrane do domaćice, Blaženka je dala devetku zato što joj se nije svidio desert kao ni to što su porcije bile obilne, a Ruža je bila najkritičnija gošća koja je dala osmicu uz objašnjenje: „Večera je bila dobra osim tog tijesta u predjelu, to mi je bilo žilavo.“

Sutra kuha Nataša, a što će pripremiti gostima - ne propustite pogledati u novoj epizodi 'Večere za 5 na selu' od 20.15 sati na RTL-u.