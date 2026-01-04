Uživajte još jednom s veselom ekipom 'Večere za 5' iz Karlovačke županije

Idući tjedan emitirat će se epizode 'Večere za 5' iz Karlovca i okolice. Večeru je prva kuhatla obrtnica Đurđica Ribar, a u goste su joj stigli konobarica Mirjana, konobar Josip, student Adrian te umirovljenica Ljubica.

Obrtnica Đurđica RIbar dolazi iz Karlovca te će ugostiti ekipu u svom domu. Vlasnica je obrta, surađuje s lokalnim OPG-ovima na području zdrave hrane, prirodne kozmetike, čajeva, cvijeća, nakita, slika i rukotvorina. U 'Večeru za 5' se prijavila zbog ljubavi prema kuhanju. Obiteljska je žena, majka je troje djece te ima i unuka zbog kojeg silno uživa u ulozi bake. Preferira kontinentalnu kuhinju i najviše voli jesti gulaš.

Foto: Rtl

Konobarica Mirjana Vračar dolazi iz Karlovca te se u 'Večeru za 5' prijavila zbog novog iskustva i kulinarskih sposobnosti. Voli se družiti s obitelji i prijateljima te najčešće sprema recepte domaće kuhinje. Ljubiteljica je kontinentalne kuhinje pa je za pretpostaviti da će upravo takva jela servirati i svojim gostima.

Foto: Rtl

Konobar Josip Mržljak dolazi iz Karlovca, a u 'Večeru za 5' se prijavio jer voli kuhanje. Najčešće spravlja meso i uživa u domaćoj kuhinji. U slobodno vrijeme bavi se nogometom te je posvećen svom sinu i supruzi koja ga je podržala u prijavi za 'Večeru za 5'.

Foto: Rtl

Student Adrian Gostevčić dolazi iz Karlovca, studira menadžment u hotelijerstvu i turizmu u Opatiji te ga zanima gastronomija. Ima niz interesa, a u 'Večeru za 5' se prijavio jer želi biti viđen na televiziji te pokazati da i mladi ljudi mogu dobro skuhati i ugostiti ljude. Član je studentskog zbora, voli putovati, bavi se trčanjem, izletima i kuhanjem. Ljubitelj je talijanskih jela, a omiljeno jelo su mu njoki.

Foto: Rtl

Umirovljenica Ljubica Šebrek dolazi iz Ozlja i u svom domu planira ugostiti ekipu te pokazati sve svoje kulinarske vještine. Velika joj je želja bila sudjelovati u 'Večeri za 5', obožavateljica je emisije i prati je od samog početka. Vesela je osoba i obožava druženja, vježbanje te vožnju na svom malom motoru. Najčešće spravlja meso i kolače te je ljubiteljica kontinentalne kuhinje. Cijeli svoj radni vijek provela je u Njemačkoj, a danas uživa u mirovini.

Foto: Rtl

Ne propustite omiljene epizode najdugovječnijeg kulinarskog show 'Večera za 5' – od ponedjeljka do petka od 17.45 na RTL-u. Epizode su dostupne i na platformi Voyo.

