U najtežim trenucima vjera će povesti k ozdravljenju - Serija 'Seoski liječnik' stiže na RTL
Prema životu čuvenog liječnika Joséa Gregorija Hernándeza snimljena je dirljiva antologijska serija u kojoj svaka epizoda predstavlja samostalnu priču, nastalu prema stvarnim događajima i čudima dr. Hernándeza. Iznimna serija 'Seoski liječnik' prikazuje se od četvrtka, 14. svibnja u jutarnjem terminu na glavnom kanalu RTL-a

30.4.2026.
10:44
Hot.hr
RTL Promo
Od ponedjeljka do petka u 10.15 na RTL-u, filantrop, vjernik i liječnik Hernández pojavljuje se u najtežim trenucima pacijenata i njihovih bližnjih, koji suočeni s teškim dijagnozama i tragedijama traže utjehu i spas u suvremenoj medicini, ali i u pojavi upravo dr. Hernándeza, koji vjerom pridonosi čudesnim izlječenjima. 

Iako svaka epizoda funkcionira kao zasebna priča s novim likovima, povezuje ih dolazak dr. Joséa Gregorija Hernándeza koji se pojavljuje kao tajanstveni čovjek s prepoznatljivim šeširom da bi pacijentima pružio nadu u ozdravljenje.

Autor ove serije novijeg datuma u produkciji Telemundo Global Studiosa je José Pérez. Ulogu Joséa Gregoria Hernándeza  tumači Adrián Matos, dok poznati glumci latinoameričke televizije tumače različite likove u svakoj epizodi, koja klasičnu priču o svecu, tajanstvenom čovjeku, u modernom vizualnom stilu približava gledateljima te uzima teme iz stvarnog života spajajući ih s duhovnim elementima. Čuda izlječenja donosi 'liječnik siromašnih' koji je, osim što je povijesna ličnost, simbol nade onima koji nemaju nikoga. 

U vrhunskoj produkciji Telemunda serija vješto nalazi sklad između stvarnosti  i duhovnih elemenata i spaja u jedinstvenu televizijsku formu koja pokazuje da kada poznata, tradicionalna medicina dosegne svoje granice, ljudi se okreću molitvi, tj. dr. Hernándezu, liječniku koji nudi nadu ljudima s ruba društva, radničkoj klasi i siromašnima.

Joséa Gregorija Hernándeza blaženim je proglasila Katolička crkva, tj. beatificirao papa Franjo 2021. Doktor je poznat po tome što je izliječio smrtonosne ozljede i bolesti, a njegovi štovatelji pripisuju mu tisuće čuda, posebno u Venezueli.

Iscjeljenje Yaxuryja Solórzana (2017), oporavak Gonzala Moralesa Diva (2021.) pa slučaj Lidije Alcalá 2004. godine, koja je tvrdila da joj se pojavio u viziji nakon operacije, Vatikan je priznao kao čuda, neobjašnjive oporavke ovog blaženog doktora.

POGLEDAJTE VIDEO: Legendarni David Attenborough uskoro slavi 100. rođendan: Proslavit će to objavom neviđenih snimki

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Izdvojeno
Još iz rubrike