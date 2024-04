U kulinarskom showu "Hell's Kitchen Hrvatska", koji možete gledati na RTL-u te 24 sata ranije na streaming platformi Voyo, postalo je napeto.

„Ne bojim se ničega. Dat ću sve od sebe da novo jelo bude izvan mojih okvira“, obećao je Roko Ć.

Chef Gretić pripremio je kandidatima novi izazov u kuhinji, a glavna namirnica ovaj put bile su tri vrste brašna – glatko, zero zero i manitoba. Cilj igre je bio procijeniti točnu gramažu brašna odokativno. Naime, pred timovima su bile tri prazne posude za svaku od vrsta brašna, a oni su morali u njih usuti određenu količinu, svatko noseći po jednu lopaticu brašna iz vreće - glatko 800 g, zero 1600 g i manitoba 2200 g.

„Današnja nagrada je neprocjenjiva, tako da se vrijedi potruditi“, poručio je chef Gretić prije početka.

„Inače sve radim od oka“, Milena je smatrala kako neće imati problema, a složio se i Viktor.

Kako su se zdjele polako punile, svatko je imao svoju taktiku, procjenu i ideju kad bi trebalo prestati s nošenjem brašna, no timovi su se nekako usuglasili.

Plavi tim je bio bolji

Nakon vaganja, plavi tim bio je bliže traženoj gramaži za sve tri vrste brašna!

„Sad od svih tih brašna morate napraviti tjesteninu. Svatko svoj tanjur. Plavi, vi imate pet minuta dužeg kuhanja i smijete koristiti mašinu. Crveni, vi sve ručno“, obavijestio je kandidate chef i obznanio kako očekuje kreativnost i raznolikost tijesta.

Plavci su krenuli prvi u kuhinju, a pet minuta nakon njih i crveni. Chef Gretić prošao je radnim jedinicama, a najviše ga je iznenadio Roko Ć. koji mu je kazao kako će raditi štrukle pa ga je chef podsjetio da je nominiran i mora dobro paziti.

Marjana je imala problema s tijestom pa je vrlo brzo krenula raditi novu turu, a nakon što je pomogla njoj, Milena je pomagala i Anelu zamijesiti novo. Vehid je, pak, chefa iznenadio idejom i činjenicom da će jedino on raditi slatko jelo, a nije ga se posebno dojmila činjenica da dosta kandidata koristi skutu. Vrijeme je teklo, a brzo se pokazalo tko kasni. Chiara nije bila zadovoljna svojim tijestom, a imala je problema i s mašinom za tjesteninu pa joj je Lucija pomagala, a na kraju ga je ipak odlučila razvaljati ručno, a ne na mašinu.

Foto: RTL Foto: RTL

Nakon odbrojavanja, svi su uspjeli servirati svoja jela, no nisu svi bili zadovoljni. Chef Gretić kazao im je da organiziraju svoje tanjure od najlošijeg do najboljeg, tj. od 1 do 7, u skladu s bodovima koje bi za njih mogli dobiti. Plavci su teško postigli dogovor oko pozicija, a s druge strane, Anel je od crvenih svoj tanjur odlučio staviti na visoku poziciju, što je malo zasmetalo Dominiku: „Već je jako puno puta rekao da mu je jako fino, ali još nijednom nije osvojio bod!“

Prvi su svoj tanjur nosile Marjana i Chiara, no nijedna nije bila zadovoljna svojim delicijama, a chef Gretić svojim izrazima lica i komentarima vrlo je brzo to i potvrdio. „Kad ćeš početi kuhati? S malo više ljubavi i pažnje“, pitao je Marjanu, a Chiari je rekao da ga je razočarala debljinom tjestenine: „S ovim mogu tenisice vezati“.

Foto: RTL Foto: RTL

Marjana dobila bod

Marjana je dobila prvi bod.

Roko Ć. i Marko nosili su idući. Marko je poslužio špecle s chorizom, špekom, ljutikom, sirom. „Ti baš ništa nisi pogodio“, chef je bio nezadovoljan.

Roko Ć. poslužio je svoju verziju štrukla sa skutom i vrhnjem te ribanim pekan orasima. Siromašan i jednostavan izgled tanjura chef Gretić je prvo primijetio, no ipak je dodao: „Ovome ništa ne fali! Ovo je možda najbolje i najhrabrije jelo koje si napravio! Ovo jelo nije trebalo biti na broju dva nego puno više! Nježno, pjenasto, prekrasno!“

„To mi treba, moram probijati granice“, zadovoljan je bio i Roko koji je na mjesto nosio zarađena dva boda uz veliku podršku i bodrenje svojih crvenih.

Foto: RTL Foto: RTL

Roko K. i Nikola već su bili na redu. Roko je donio gyoze punjene mljevenim junećim mesom, umak od reducirane soje i kikirikija te gljive u tempuri, no ostale su presirove.

Nikola je pripremio gnudi od ricotte i gusti umak amatriciana, uz kombinaciju tvrdih sireva, ovčjeg i kravljeg. „Prilično hrabro, gnudi stoje inače po pola dana. Opet se pitam jesi li trebao biti malo više u poretku, ali vi ste odlučivali“, kazao je chef i dodijelio mu tri boda, a i on se složio da bi volio da se natjecao za višu poziciju.

Viktor i Milena bili su sljedeći. Milena je poslužila „bombonček“ punjen skutom, orasima i limunom u umaku od špinata, češnjaka i limunove korice te ulje od kadulje.

„Dobro je, da! Imam drugi problem... Lijepo izgleda, ali mora biti neko iznenađenje unutra“, chef je ovu kreaciju nazvao pomalo dosadnom.

Foto: RTL Foto: RTL

Oduševljen chef

Viktor je, pak, skuhao tjesteninu capeletti punjenu skutom, inćunima, korom limuna, peršinom i češnjakom, uz kremu od ovčjeg sira. Chef je bio zadovoljan, no zamjerio mu je ovčji sir koji je preuzeo sve okuse. „Ali prezentacija, trud, svaka čast“, poručio je chef.

„Što njegovo nije dosadno? Isto ima skutu. Baš sam vidno razočarana danas“, zaključila je Milena, dok je Viktor odnio četiri boda.

Domagoj je donio gusti ragu od churizo kobasice i junetine, umak od šampinjona, bukovača i malo tartufa te svoju verziju lazanja. Chefu prezentacijski nije bilo baš najljepše, a boje gljiva na tanjuru nisu mu bile baš privlačne.

„Uvijek imaš isti problem... Imaš prekrasan ragu, sjajnu pastu... Što te tjera na toliko komponenata na tanjuru? Imaš jako puno potencijala, ali slušaš jako malo“, chef je kritizirao.

Anel je donio punjeni raviol s mljevenim mesom u pikantnom sosu i na vrhu uz komadiće zapečene slanine, priznavši da nema baš iskustva s izradom tjestenine. „Malo manje reduciraj sos, ostalo je super! Bez filozofiranja. Anel, pet bodova“, poručio je Gretić.

Foto: RTL Foto: RTL

Dominik i Mauro hodali su prema chefu. Mauro je poslužio raviole punjene bukovačama, uz pesto od rikole i pinjola, a na vrhu churizo i kadulja. Svojom reakcijom chef je rekao sve – Mauro je presolio jelo i tako ga uništio. „Što je ovo, kako ti se to može dogoditi?“ upitao ga je chef. Dominikovo jelo bili su tortellini punjeni raguom od gljiva, uz kremu od gljiva i crnog vina. Chef je bio jako zadovoljan i dodijelio mu šest bodova: „K'o grom!“

U ovom trenutku rezultat je bio 14-7 za crvene, a jedinu nadu za plavce i remi mogla je donijeti Lucija koja je u dvoboj ušla s Vehidom. Ona je donijela otvoreni raviol s ricottom, špinatom i pečenim češnjakom, sotirane gljive i šalšu.

„Jako je to dobro po okusu, ali ne po zvijezdi tanjura“, chef nije bio impresioniran izgledom i teksturom raviola, a Lucija se branila kako je željela da izgleda „rustikalno“ i nije htjela tanku tjesteninu.

Foto: RTL Foto: RTL

Vehid i Roko Ć. imali tanjure dana

Vehid se jedini odlučio za slatku opciju - raviole s malinama, uz dodatak kreme od bijele čokolade i karamele te coulis od maline; „Htio sam nešto malo drugačije“.

„Umak je prekrasan, ravioli su lijepi, da tri tanjura pojedeš. Ti i Roko Ć. imate tanjure dana – sedam bodova“, s osmijehom je rekao chef i crvenima donio uvjerljivu pobjedu 21-7.

Pobjednike crvene u kući je čekala posebna nagrada – videoporuke njihovih najdražih koje nikog nisu ostavile ravnodušnima pa su gotovo svi dan završili sa suzama radosnicama.

„Kao da sam se obložio toplinom. Toliko mi je drago da ne mogu to opisati“, kazao je Anel, a i ostali su se složili da ih je sve to jako dirnulo.

„Predivna nagrada, nagrada koju bih ja odabrala i sebi“, bila je sretna zbog svog bivšeg tima i Chiara.

Foto: RTL Foto: RTL

A hoće li poruke crvene još više motivirati na novoj večeri, pokazat će već sutrašnja epizoda 'Hell's Kitchena' od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.