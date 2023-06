Mediji mu tepaju da je turski Jason Momoa, a pri svega jednom pogledu na njegove društvene mreže - jasno je čemu glumac Can Yaman duguje takvu laskavu titulu.

Najpoželjniji turski glumac, kojeg gledatelji trenutno mogu gledati u seriji 'Pun Mjesec' na RTL-u, posljednjih je godina uveo niz promjena u svoju životnu rutinu pa je tijekom godina isklesao svoje mišiće i doveo se do savršenstva.

POGLEDAJTE VIDEO: "Pola stoljeća se u Makarskoj nije snimila serija ni film dok nije došla ekipa RTL-a sa svojom glumačkom ekipom"

Iako ga od samog početka karijere bije glas najpoželjnijeg turskog glumca, nakon njegove transformacije, ali i selidbe u Italiju - karijera mu se pokrenula i na međunarodnom planu. Protekle dvije godine Can Yaman karijeru gradi u Rimu, a iza njega je i ljubavna veza s glasovitom talijanskom voditeljicom i novinarkom Dilettom Leottom.

Zahvaljujući seriji 'Pun Mjesec', talijanska publika ovim je zgodnim turskim glumcem zaluđena od samog početka. Naime, njegova televizijska partnerica Özge Gürel proslavila se u Italiji još 2014. u seriji 'Sezona trešanja' te tamošnja publika otad prati njezinu karijeru. A, preko nje su upoznali i atraktivnog Cana, kojeg su rado prihvatili kao svoju novu zvijezdu.

Ovaj glumac balkanskih korijena, uz atraktivan izgled, u svom životopisu ima i diplomu pravnog fakulteta u Istanbulu te iskustvo rada u medijima. U novoj RTL-ovoj seriji 'Pun Mjesec', koju gledatelji mogu pratiti od ponedjeljka u 21.15 sati,

Can Yaman utjelovljuje Ferita, mladog i uspješnog poduzetnika koji je rano izgubio vjeru u ljubav. Uloga je to koja je Cana proslavila, prva je to velika uloga u njegovoj televizijskoj karijeri - otad mu je karijera strelovito krenula u visine.