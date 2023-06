Zgodnu Özge gledatelji RTL-a imaju prilike gledati u turskoj uspješnici 'Pun Mjesec', hit seriji u kojoj uz Cana Yamana igra glavnu ulogu.

U seriji je utjelovila Nazli, vrijednu studenticu gastronomije koja ulazi u dom zagonetnog bogataša Ferita, a sve kako bi mu spravljala svoje delicije. Tijekom snimanja 'Punog mjeseca' glumica je razvila veliko prijateljstvo s turskim glumcem Canom Yamanom, a da su joj glumački setovi sudbonosni, svjedoči i činjenica da je 2014. godine na snimanju serije , 'Kiraz Mevsimi' upoznala i svog sadašnjeg supruga Serkana Çayoğlua.

Glumac je kasnije izjavio da nije bio niti svjestan trenutka kada se zaljubio u Özge, no činjenica je da su do danas zajedno, dapače, prošle godine dugu i uspješnu vezu okrunili su i brakom. Sa svojim suprugom dijeli mnoge strasti, a osim one glumačke, dijele ljubav i prema putovanjima. U slobodno vrijeme par putuje svijetom, a između napornih snimanja posvećeni su jedno drugome u milijunskoj vili koju su kupili nakon ulaska u brak.

Simpatična Özge Gürel osvojila je i gledatelje RTL-a, koji seriju 'Pun Mjesec' imaju prilike pratiti radnim danom od 21.15 sati, ali i na Playu.