Mirna Čužić, trenerica emisije 'Život na vagi', koji od sad možete pratiti i putem platforme Voyo, iznenađena je situacijom u plavom timu nakon što se vratila s tjedna pauze na treninzima. Unatoč nedostatku trenera tijekom ciklusa, Čužić smatra da je tjedan dana prekratak period za značajne fizičke promjene kod kandidata. Ipak, naglašava da će se propušteno nadoknaditi uz njihovu podršku.

Kada je riječ o eskalaciji problema u timu, ističe teškoće koje proizlaze iz konstantne izolacije te suživota s različitim karakterima. U ekskluzivnom intervjuu za RTL.hr, Čužić je izjavila: "Teško je biti u konstantnoj izolaciji s puno različitih ljudi, a time i karaktera, te još uz to svakodnevno pratiti naporne treninge. Ipak, odrasli su ljudi i znaju zbog čega su ovdje. Uvažavanje drugih i malo manje neprimjerenih komentara svima bi dobro došlo za mir u kući."

Upitana o nesuglasicama u timu, istaknula je da nije zadovoljna s onime što se događa: "Razočaralo me to što znam da su svi oni kao pojedinci dragi ljudi, unatoč svim svojim vrlinama i manama i zaista im nije bilo potrebno da rastroje tim i uzburkaju odnose unutar kuće. To će se sigurno odraziti i na treninge, izazove i zajednički život."

Trenerica je podijelila svoje razmišljanje o dinamici u plavom timu nakon povratka s tjedna pauze na treninzima. Naglasila je važnost osobnog rasta i međusobnog poštovanja pa otkrila više o problemu između Nine i Jure.

"Kako riješiti taj problem? To će prije svega oni sami morati riješiti. Uvijek je najbitnije ispričati se, uvažiti drugu osobu i njezino mišljenje makar se i ne slagali nužno s time, ne moramo svi biti isti i imati iste poglede na svijet oko sebe. Ono što im stalno ponavljam - fokusiraj se na sebe, budi uredu sa svima, a ako ti nešto/netko ne odgovara, odmakni se - nađi svoj zen, hodaj, treniraj, slušaj glazbu, čitaj knjigu..."

Čužić je izrazila razočaranje posustalim nastupom kandidata tijekom izazova karaktera, naglašavajući napor uložen u treninzima te dijaloge o prehrani, disciplini i posljedicama nezdravog života.

"Ako su pokleknuli sada ovdje u kući u izoliranim uvjetima, što će onda tek biti vani? Cilj je ustrajati ovdje, naučiti što više i zadržati disciplinu unatoč teškim trenucima. To je ono što gradi karakter i gura nas prema ostvarenju ciljeva - bilo to gubitak kilograma ili nešto drugo u životu. "

Za kraj, objasnila je što sve kandidate čeka u idućem ciklusu, a izgleda da im - neće bit lako!

"Očekuje ih puno rada, učenja, znoja, možda i pokoja suza... Naravno, uvijek dižemo letvicu jer svaki tjedan nosi nove izazove, vježbe i napredovanje u svakom smislu. Na njima je da prate, daju sve od sebe i zagrizu još jače kad je najteže. Po muci se poznaju junaci. Tu ćemo vidjeti tko je istinski pobjednik. Iznutra i izvana."

