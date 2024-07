Prošlo je više od mjesec dana otkako treneri Mirna Čužić i Edin Mehmedović vježbaju, druže i žive s kandidatima osme sezone "Života na vagi" pa otkrivaju svoje dojmove o njima, kakvi ih izazovi očekuju, koliko okolina utječe na njihov napredak te zašto će Međimurje biti još jedan kraj Lijepe Naše koji će svima zauzeti posebno mjesto u srcu.

Foto: RTL Edo i Mirna

„Još od prvog inicijalnog treninga rekla sam Edi: 'To je to! S njima ćemo ove sezone čuda raditi!'“ rekla je Mirna i zadovoljno zaključila kako i nakon šest tjedana njezine riječi drže vodu. „Kao cjelina zaista su jedna motivirana ekipa, veseli, nasmijani i željni treninga! Dugo nam se nije dogodilo da nekoga moramo moliti da smanji intenzitet rada na treningu ili da ne ostane raditi još dodatni trening nakon već odrađenog jer je obično obrnuto“, nastavlja Mirna, a s njom se složio i Edo. „Natjecatelji su super, jako različita ekipa, prepuna karaktera i zanimljivih pojedinaca. Najviše mi se sviđa što su jako otvoreni prema cijelom procesu pa je automatski nama ljepše raditi.“

I kandidati i treneri sada već znaju s čime se nose, a je li se dosad netko posebno istaknuo svojim sposobnostima i mentalnom snagom, vjerujući da može daleko dogurati u showu, objasnila je Mirna: „Ključ uspjeha uvijek je glava. Kontrola emocija, odnosi, samokontrola kad je o unosu hrane riječ te predani rad na treningu osnovni su sastojci za slatki okus pobjede. Ima više kandidata koje već vidim u finalu, ali moram istaknuti da ove godine žene dominiraju!“ Edo smatra kako ima još puno do kraja 'utakmice' te da trenutačno ne vidi nekog kao favorita. „Kao i uvijek, ključna će biti konzistencija. Tri mjeseca možda nije dugo razdoblje u životu odrasle osobe, ali ako nekoga staviš u izolaciju uz strogi nadzor i režim, taj se period može činiti kao vječnost.“

Foto: RTL Edo i Mirna

Ipak, zbog prekrasnog Međimurja, svi se slažu da im izolacija puno lakše pada. „Kandidati su kao i mi oduševljeni ovim krajem. Okruženi smo zelenilom, mirno je i kao stvoreno za rad na sebi u svakom pogledu. Svima godi ovo okruženje, smještaj i set up za treninge tako da su se kandidati brzo snašli, udomaćili i oformili rutinu koja im pomaže da se lakše usredotoče na trening i regeneraciju nakon vježbanja. Okolina jako utječe na naše raspoloženje tako da je to još jedan faktor koji pomaže na putu do cilja. Budući da mnoge od njih život nije mazio, drago mi je što se mogu malo odmaknuti od stvarnosti i fokusirati na sebe. A Međimurje im upravo to pruža“, rekla je Mirna, a Edo dodao: „Svi smo se zaljubili u ovaj kraj jer je zaista nevjerojatan. Priroda je predivna, brežuljci koji se kao valovi nižu jedan za drugim svakoga ostave bez daha, a naš je kamp smješten u samom srcu tog raja. Nestvarni prizori ponekad nas stvarno šokiraju, a nerijetko nam i divljač zaluta među kućice pa sam tako jedno večer pred vratima ugledao srnu. Okolina je ponekad presudni faktor u jednadžbi uspjeha osobe koja se bori s viškom tjelesne mase. Ako ima sreće pa se nađe u pozitivnoj okolini, šanse za uspjeh su puno veće. Mislim da ne moram naglašavati predispoziciju negativne okoline jer o tome često pričamo.“

Foto: RTL Mirna, Marijana Batinić i Edo

Čim se naši treneri udomaće i u potpunosti predaju novoj sezoni, vrate se svojim uobičajenim aktivnostima, naravno, uz prilagodbu novom domu i ljepotama koje ih okružuju. „Ja sam ranoranilac pa ustajem oko šest, najkasnije sedam, pa kad nemamo rano trening, prvo odradim svoj ispred kućice ili cardio po bregima. Slobodno vrijeme najviše provodim u prirodi - volim istraživati kraj u kojem se nalazim, pronalaziti vidikovce, skrivene puteljke, promatrati predivno uređena polja i dvorišta, a zanimaju me i planinarske staze i igrališta. Družim se s ekipom sa seta, ali volim provesti i vrijeme sama sa sobom. Ovaj je kraj kao stvoren za osmišljavanje treninga, nove poslovne ideje i čitanje dobre knjige. Neka posebna energija je u zraku, kao da sam i ja prodisala. Inače sam velika ljubiteljica mora, ali moram priznati da mi odgovara malo promjene“, otkrila je Mirna, a Edo objasnio da su im dani uistinu ispunjeni jer imaju obaveze od jutra do mraka. „Kad se povučem u svoju kućicu, najčešće se javim obitelji putem videopoziva i gledam kćeri kako uživaju u ljetnim praznicima. Ponekad uzmem knjigu u ruke ili pogledam neki sportski događaj. Ipak, najčešće smo s natjecateljima - sjedimo na terasi, pričamo o životu, slušamo o njihovim snovima i životu bez vage.“

Koji će kandidati Međimurje vezati uz svoju najveću borbu i pozitivnu promjenu - gledatelji će doznati ove jeseni na RTL-u u osmoj sezoni 'Života na vagi'!

