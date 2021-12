Zagorski chef Tomislav Špiček član je žirija RTL-ovog showa "Tri, dva, jedan – kuhaj" gdje je "predsjednik žirija", a redovito se pojavljuje i u njenom blagdanskom izdanju "Tri, dva, jedan – ho, ho, ho!". On je simpatije publike osvojio na prvu, a kakva je atmosfera na snimanju, otkrio je za RTL.HR.

"Meni je uvijek drago što sudjelujem u tim emisijama i veselim se svaki put kad idemo u stvaranje nove sezone. Mislim da je to dobro, dobro se osjećam na snimanju i svaka sezona je po nečemu posebna, a uvijek sam u dobrom društvu", kazao je Špiček.

Njega na ulici i placu zaustavljaju obožavatelji koji traže recepte ili mu, pak, daju pohvale ili kritike.

"Kad se emisija prikazuje na ekranima, gotovo nigdje ne mogu otići, a da me ne zaustave ljudi i ne komentiraju emisiju i mene. Prilaze mi kao da me poznaju od ranije i pitaju za savjete, recepte, ali nađe se i pokoja kritika ili primjedba. No s tim se treba naučiti nositi i to je u redu, samo treba biti spreman na razne situacije. Kroz godine se naučiš da će te zaustaviti deset kumica uvijek kad ideš na plac", ispričao je Špiček.

Prati i 'Večeru za 5 na selu'

S kolegama Ivanom Pažaninom i Željkom Klemenčić u odličnim je odnosima, a s njima druži i privatno.

"Kad smo na setu družimo se vrlo intenzivno, mi smo već uigrana ekipa, stari tim koji nikad nema problema kod ocjenjivanja ili kušanja. Razumijemo se i sve je puno opuštenije i jednostavnije. No i privatno smo vrlo dobri pa se čujemo svaki put kad trebamo neke savjete ili neku privatnu stvar van emisije. Tu smo jedno drugome za savjet ako nešto trebamo", rekao je Špiček.

On gleda "Večeru za 5 na selu", a kandidata i kuhara Božidara Miodragovića, kaže, osobno ne poznaje.

"Božidara ne poznajem od ranije, osim što sam ga gledao u 'Večeri za 5 na selu'. No nisam imao velikih problema s njim jer sam u svom radnom stažu imao prilike vidjeti razne ljude, tako da sam pripremljen na sve i uvijek se trudim riješiti sve na lijep način, pa tako i s njim. Imam 25 godina radnog iskustva kao šef kuhinje pa sam se naviknuo na razne karaktere, no on je malo specifičan, ali uspjeli smo izaći s njim na kraj. A 'Večeru za 5 na selu' volim tu i tamo pogledati kad stignem zbog obaveza, a rado pogledam zbog zabave i iz znatiželje."