Tomislav iz 'Ljubav je na selu' za RTL.hr: Nina me privukla, odmah sam se počeo motati oko nje'

Farmer Tomislav, jedan od kandidata u novoj sezoni RTL-ova showa 'Ljubav je na selu', sinoć je na svojoj farmi dočekao djevojke koje su došle boriti se za njegovo srce. No, iz važnog trenutka izostala je Miljana, što ga je vidno pogodilo, ispričao je za RTL.hr.

"Miljana mi nije došla na farmu i to mi nije bilo drago. Volio bih da mi je to javila, zasmetalo mi je što mi nije rekla osobno", priznao je, pa dodao: "Na početku mi je bila malo čudna, nisam je mogao skroz shvatiti. Ja sam jednostavan, ali bilo mi je žao što se nije pojavila."

Počeo se 'motati' oko Nine

Iako je izostanak jedne kandidatkinje ostavio gorak okus, dolazak Nine donio je potpuno drukčiju energiju. Djevojka koju gledatelji već poznaju iz showa 'Gospodin Savršeni' odmah je zapela Tomislavu za oko.

"Kad je Nina došla, odmah sam vidio da je jako zgodna. Malo sam se odmah počeo motati oko nje, privukla me na prvu. Djelovala mi je dosta dominantno", rekao je kroz smijeh.

Tomislav priznaje da su mu emocije proradile čim su djevojke stigle. "Kad su cure došle na farmu, bio sam jako uzbuđen, baš su mi se tresle ruke", opisao je svoj doček. Iako mu je u početku kamera bila dodatni izvor treme, kaže da se s vremenom opustio: "Malo sam si čudan kad se vidim na televiziji, ali bio sam u velikoj tremi. Kasnije sam se naviknuo i pred kamerama sam se osjećao puno opuštenije."

I sam redovito prati show

Otkrio je i da je vjerni gledatelj emisije u kojoj sada i sam sudjeluje. "Pratim svaku epizodu 'Ljubav je na selu'. To se ne propušta, kao utakmica. Nisam propustio nijednu", rekao je uz osmijeh.

