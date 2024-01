Na RTL-u uskoro s emitiranjem kreće 'Hell's Kitchen Hrvatska', popularni show u kojem se 18 kandidata s iskustvom rada u kuhinji natječu jedni protiv drugih.

Novi uzbudljivi show 'Hell's Kitchen Hrvatska' gledatelji će uskoro gledati na RTL-u i platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pred njima su različiti kulinarski zadaci, među kojima je i posluživanje večere u sljedovima za goste, baš kao u pravom restoranu.

Kroz brojne izazove, ali i opuštene i zabavne igre, morat će pokazati brzinu, vještinu, znanje i maštovitost kako bi osvojili prednost u kuhanju ili bili spašeni od nominacija i eliminacija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Od pripreme autorskih jela, kopiranja zadanih, do kuhanja večere u sljedovima za goste – nova iznenađenja i emocije u 'Hell's Kitchen' kuhinji čekaju ih svaki dan.

Snimanje showa započelo je prošli tjedan, kandidati su već podijeljeni u timove i upoznali su svoje sous chefove koji ih prate i nadgledaju, ali i glavnog chefa Toma Gretića koji kroji njihovu sudbinu u showu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL

Prvi izazovi i posluživanje večere za goste već su iza njih. Natjecatelji se zasad odlično slažu, a kako ističu, kad se skinu pregače, timovi ne postoje pa vrijeme provode zajedno u druženju, upoznavanju i, naravno, kuhanju. A kako ih je doživio chef Gretić?

''Teško je pričati o tome, moji prvi dojmovi o kandidati su ustvari samo prvi dojmovi. Treba malo više vremena da bi se procijenilo tko je kakav kuhar i tko je kakav kandidat. Drago mi je da su to ljudi s puno entuzijazma, došli su svi jako zagriženi za show i to će im svakako pomoći u daljnjim izazovima i večerama koje ih očekuju'', govori chef pa ističe kako ga veseli radna i jako pozitivna atmosfera na setu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL Foto: RTL Tom Gretić

''Prvi snimajući dani su uvijek vrlo dinamični dok sve ne legne na svoje mjesto. Cijela ekipa je sjajna, svi se trude da to što bolje i efikasnije odradimo.''

Foto: RTL Foto: RTL

Prvi savjet koji je udijelio natjecateljima, dodaje, važnost je timskog rada, a oni koji će htjeti ''igrati sami'' imat će problema u zadacima koji ih čekaju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Mi zapravo ovdje radimo kao prava kuhinja u restoranu. Bez timskog rada nijedan kuhar nije uspio napraviti nešto veće'', naglašava.

Foto: RTL Foto: RTL Tom Gretić

A iako je oko njih čak 55 kamera, adrenalin i atmosfera kuhinje vrlo lako prevladaju pa se u 'Hell's Kitchen Hrvatska' studiju sjecka reže, miješa i poslužuje punom parom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

''Ovo je naš familijarni prostor, kuhinja, to smo mi, radimo to cijeli život. Tu se vrlo lako zaboravi da su tu kamere, da je to show, kad krene servis hrane u restoranu, preuzme te onaj 'kuhar iznutra' i sve ide, sve se može'', zaključuje Gretić.

A tko su kandidati koji su se odlučili na ovu kulinarsku avanturu, kako se snalaze u zadacima i izazovima te hoće li idila među njima i dalje trajati ili će se ipak probuditi rivalstvo? Novi uzbudljivi show 'Hell's Kitchen Hrvatska' gledatelji će uskoro gledati na RTL-u i platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Hell's Kitchen