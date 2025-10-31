Glasajte u anketi: Tko zaslužuje mjesto u velikom finalu Života na vagi - Marija ili Ante?

Večeras u 20:15 na RTL-u gledatelje očekuje veliko finale devete sezone popularnog reality showa ''Život na vagi''! Nakon tjedana napornog rada, znoja, suza i nevjerojatnih preokreta, kandidati su dokazali koliko daleko mogu ići kada odluče promijeniti svoj život za 180 stupnjeva. No, samo su najuporniji uspjeli izboriti svoje mjesto u samom finalu.

Tko je zaslužio mjesto u finalu Života na vagi? Marija Ante

Za titulu pobjednika i glavnu nagradu večeras će se boriti Dominik, Domagoj i Nena – trojac koji je tijekom cijele sezone pokazao iznimnu snagu, disciplinu i odlučnost.

No, baš kada su svi mislili da je popis finalista zaključen, voditeljica Antonija Blaće šokirala je natjecatelje. ''Ovdje put završava... Ili možda ne? Jer zelena linija nije crvena.“

Antonija je tada otkrila nešto što nitko nije mogao naslutiti. Marija i Ante dobili su šansu za ulazak u finale. "Još uvijek imate šansu'', rekla je Antonija.

Tko će od njih dvoje postati četvrti finalist, doznat ćemo večeras u velikom finalu uživo, koje obećava donijeti najnapetiji rasplet sezone!

Finale 'Života na vagi' gledajte uživo u petak, 31.10. na RTL-u ili platformi Voyo.

