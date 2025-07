Tko je Tom Ellis, tiha patnja žena diljem svijeta? Odrastao je okružen vjerom, a poslovno je Lucifer

Od ponedjeljka do četvrtka u 22.20 sati na RTL-u gledatelji mogu uživati u zgodama intrigantnog i neodoljivog Lucifera, koji će pokazati što ga to sve čeka među običnim smrtnicima.

U naslovnoj ulozi šarmantnog i misterioznog Lucifera u ovoj popularnoj seriji, premijerno emitiranoj 2016. godine, našao se Velšanin Thomas John Ellis.

Foto: RTL

Tom je rođen 17. studenoga 1978. godine u Cardiffu te ima tri sestre, od kojih je jedna njegova blizanka. Nedugo nakon njegova rođenja obitelj je napustila Wales i preselila se u Englesku, u grad Sheffield. Ondje je pohađao školu te svirao rog u gradskom orkestru mladih.

Kasnije je stekao diplomu prvostupnika Dramskih studija na Kraljevskoj škotskoj akademiji za glazbu i dramu u Glasgowu.

S ljubavi ga upoznao poznati glumac

Godine 2006. oženio se engleskom glumicom Tamzin Outhwaite, s kojom ga je upoznao njegov kolega, poznati glumac James McAvoy. Par je zajedno dobio dvije kćeri, Marnie i Florence, no njihova je ljubavna priča završila 2013. godine razvodom. Uz to, glumac ima još jednu kćer Noru iz prethodne ljubavne veze.

Trenutno je u braku s američkom scenaristicom Meaghan Oppenheimer, a 2023. godine dobili su kćer Dolly Ellis-Oppenheimer, koju je na svijet donijela surogat-majka.

Kad je o glumačkoj karijeri riječ, 2000. godine Tom je debitirao manjim televizijskim ulogama, a prvi zamjećeniji angažman bio je 2005. u seriji 'East Enders''.

Četiri godine kasnije postao je dijelom casta popularnog BBC-jeva sitcoma 'Miranda', a 2013. godine upisao je i svoj američki televizijski debi ulogom Robina Hooda u popularnoj fantastičnoj avanturističkoj dramskoj seriji 'Once Upon a Time', dok je 2014. uspješno utjelovio i kontroverznog doktora ovisnika u seriji 'Rush'.

Foto: RTL

No zvijezde su se Tomu Ellisu konačno poklopile 2016. godine kad je dobio naslovnu ulogu u 'Luciferu' te na pet godina postao bjegunac iz pakla koji svoj život pokušava sagraditi u Los Angelesu dok vodi uspješan bar i prepušta se hedonizmu, no sve se zakomplicira kad bude umiješan u slučaj ubojstva. Usred istrage upoznaje detektivku Chloe Decker, prvu osobu imunu na njegove čari, ali i prvu osobu zbog koje i on sam postaje – ranjiv. Lucifer pomaže razotkriti ubojicu, koristeći se jednom od svojih moći, manipulacijom. Chloe ga poziva da postane policijski savjetnik, zajedno rješavaju slučajeve te se na tom putu susreću s raznim natprirodnim pojavama i bićima.

Foto: RTL

Cijeli život proveo u religioznom okruženju...

Misteriozni i neodoljivo privlačni Lucifer oduševio je obožavateljice diljem svijeta, a šarmantnosti njegova lika dodatno je pridonio i Tomov prirodni britanski naglasak, koji su autori serije odlučili zadržati, iako je Lucifer prvenstveno trebao biti ''Amerikanac“.

Foto: RTL

Ellis je tijekom snimanja pokazao svoje brojne talente, poput vokalnih sposobnosti jer u svim scenama sam izvodi pjesme koje pjeva Lucifer, a morao je pratiti i poseban režim prehrane te nabiti desetak kilograma čiste mišićne mase kako bi u čitavom nizu golišavih scena mogao pokazati svoje isklesano tijelo.

Zanimljivo je kako je Tom cijeli svoj život proveo u vrlo religioznom okruženju i teološkim razgovorima. Naime, njegov otac, stric i sestra su baptistički svećenici pa je ironično što je njega u zvijezde vinula baš uloga Lucifera! Ipak, u brojnim medijskim istupima potvrđivao je kako se obitelj nije protivila ulozi već ih je radovao njegov planetarni uspjeh.

Zašto je ''Lucifer'' Tomu Ellisu toliko obilježio karijeru, gledatelji mogu provjeriti od ponedjeljka do četvrtka u 22.20 sati na RTL-u.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Ima li ženu? Dosje? Predstavlja li se lažno? Doznajte što je Tea, i zašto je popularnija od Chatgpt-a