Tko je mozak operacije? Velika proslava Milina rođendana razotkrit će sve

Druga sezona hit serije 'Tajkun' privodi se kraju, posljednje dvije epizode na platformu Voyo stižu u petak i subotu. Dok Vladan preuzima pravdu u svoje ruke i šalje Milu u Švicarsku, istina polako izlazi na vidjelo. Tko je mozak operacije? Uskoro će se saznati!

Foto: Rtl

Mila teško prihvaća činjenicu da je otac šalje na školovanje u inozemstvo te se bori protiv Vladanove volje. No, njega to ne zanima, a u međuvremenu se bavi novim istinama koje izlaze na vidjelo. 'Tajkun' rješava račune sa svima, a pozabavio se i Dušanovim poslovima.

Foto: Rtl

Nakon razračunavanja s neprijateljima, Vladan se okreće obitelji pa priređuje Mili veliku proslavu 18. rođendana. Upravo tada i tamo doznat će se tko je pravi mozak operacije! Posljednje dvije epizode 'Tajkuna' u petak i subotu - premijerno na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Gasi se MTV. Evo koji je spot s naših prostora prvi put taom emitiran