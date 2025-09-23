Tamara iz 'Braka na prvu' spakirala kofere i preselila na Tajland: 'Morala sam lupiti šakom stol'

Tamara Razum bivša je kandidatkinja sociološkog eksperimenta ''Brak na prvu'' čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo, nakon završetka showa u kojem je bila spojena s Filipom Belićem, napravila je potpuni zaokret. Jedno vrijeme je imala svoju teretanu u Zagrebu, a sada je za RTL.hr otkrila da je spakirala kofere i preselila se iz Hrvatske na drugi kraj svijeta – tajlandski grad Pattayu. Kako je rekla za istoimeni medij u Hrvatskoj je nakon povratka s prijašnjeg boravka na Tajlandu pokušavala izgraditi život... Pronaći stabilan posao, osigurati stan pa čak i zasnovati obitelj, no ništa od toga nije uspijevalo. Umjesto napretka osjećala je da stoji na mjestu.

''Imala sam osjećaj da stojim na mjestu, dok svijet oko mene ide dalje'', priznala je za RTL.hr dodajući da su je financijski pritisci i stalna potreba za dodatnim poslovima natjerali da razmisli što zapravo želi od života. Kada je shvatila da više nema smisla ulagati svu svoju mladost u neprekidan rad bez pravih rezultata, odlučila je poslušati intuiciju i vratiti se ondje gdje se uvijek osjećala slobodno.

"Na Tajlandu je vruće i znojno. Meni je ovdje super, život je ovdje opušten. Nema toliko stresa, ne čuješ da netko trubi na cesti, svi se stalno smiju i pozitivni su'', opisuje svoj novi početak.

Tamara danas živi i radi u Pattayi u hotelu u kojem je već ranije bila zaposlena, a paralelno se bavi i fitness treningom te animacijom djece. Kaže da joj upravo to daje sigurnost i osjećaj pripadnosti jer je ondje okružena ljudima koje poznaje, a život je znatno jeftiniji i jednostavniji nego u Hrvatskoj gdje joj nedostaju jedino more i zrak.

Povlačenje s društvenih mreža

Jedna od velikih odluka nakon selidbe bila je i potpuno povlačenje s društvenih mreža. Tamara je za RTL.hr priznala da se povukla jer joj je bilo previše negativnih komentara i osuđivanja: "Povukla sam se manje od mjesec dana nakon dolaska na Tajland. Postale su leglo negativnih komentara...''

Upravo zato odlučila je sve što je imala u Hrvatskoj – emotivno, psihički i fizički, ostaviti iza sebe i krenuti ispočetka. Prije odlaska s Balkana pokrenula je vlastiti studio za fitness treninge i činilo se da bi to moglo biti ostvarenje sna. Ipak, kako sama kaže, nije bila sigurna želi li biti vezana za Hrvatsku i je li to uopće njezin pravi put. Nakon prvih problema sa stanom, poslom i treninzima, sve se počelo urušavati, a tada je shvatila da je upravo to trenutak da promijeni svoj život iz temelja: ''Očito mi je to trebalo da lupim šakom o stol i krenem raditi ono što ja želim."

Na pitanje o ljubavnom životu, Tamara je otkrila da trenutno nema partnera niti simpatiju. S bivšim suprugom Filipom Belićem iz emisije više nije u kontaktu, kao ni s ostalim kandidatima iz sezone.

Podsjetimo, u emisiji ''Brak na prvu'' Tamara je bila u paru s Filipom, a među gledateljima su tada izazvali veliku pažnju i simpatije. Iako se činilo da bi njihovo prijateljstvo moglo prerasti u nešto više, putevi su im se razdvojili. I dok je Tamara otkrila da je slobodna, Filip je travnju ove godine za RTL.hr otkrio da je u vezi.

"Friško sam u vezi, svega nekoliko mjeseci. Upoznali smo se u dućanu na odjelu za zdravu hranu. Čim sam vidio što sve zdravo ima u košarici, za mene je to bila ljubav na prvi pogled, a još sam uz to doznao da svaki dan trenira", rekao je Filip, koji se inače bavi fitnessom i zdravim načinom života. Još je prerano za zajednički život. Za sada bi to zadržao u tajnosti da mi ju netko ne ukrade", tajanstveno je dodao, te zaključio da je na dobrom putu da se uistinu zaljubi.

