DIVLJE PČELE /

Svi pričaju o smrti pastira Lovre, a Cvita i Nikola donose važnu odluku

Foto: Rtl

'Divlje pčele' od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo

29.1.2026.
14:49
Hot.hr
Rtl
Rajka i Ivica sjede i do dugo u noć pričaju o svemu, ona mu pokazuje dokaze o Antinoj prevari, a Zora obavještava Katu da će otići iz Vrila. Kata joj govori da će je podržati ako nađe smještaj i posao koji će raditi. Badurina i Toma uz šah razgovaraju o Anti i zemlji koju je Domazet kupio od Vukasa. I dalje Domazet čuva tajne, čak i od Badurine.

Foto: Rtl

Tajne čuva i Čavka, koji laže čak i Marku. Uskoro Sikirica dolazi kod Badurine i otkriva mu da je mrtav pastir Lovre, što posebno uzruja Domazeta. Rajka je do kraja iskrena prema Anti, a to rezultira nezamislivim. Cvita i Nikola uživaju u romantičnim zagrljajima, spremni proširiti obitelj! Vrilom se širi novi trač, a Anka se teško nosi s novim djetetom.

'Divlje pčele' od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

Divlje PčeleVoyoRtl
komentara
