Sve o ljubavnom trokutu u 'Obiteljskim tajnama'

U turskoj dramskoj seriji 'Obiteljske tajne' (Yargı) ljubav, prošlost i moralne dileme isprepleću se u trokutu koji ne razdire samo likove nego i gledatelje koji se pitaju - koga zapravo voli Ilgaz?

Na jednoj je strani Ilgazova bivša zaručnica Neva, koja predstavlja njegovu prošlost i emocionalni teret koji ga prati, a na drugoj odvažna odvjetnica Ceylin koja u njegov život donosi novu nadu, ali i nove sumnje. A u središtu svega - Ilgaz, uzorni tužitelj, u neprestanoj borbi između prošlosti koju ne može u potpunosti zaboraviti i budućnosti kojoj se ne može istinski prepustiti. Taj sjajno odglumljen ljubavni trokut utjelovili su Başak Gümülcinelioğlu u ulozi Neve, Pınar Deniz kao Ceylin i Kaan Urgancıoğlu kao Ilgaz.

Foto: RTL

„Uloga Neve mi je dala priliku da istražim složenost emocija koje se kriju iza jedne izgubljene ljubavi. Rad na seriji bio je izazovan, ali i iznimno ispunjavajući. Svi smo zajedno stvarali nešto posebno i ponosna sam što je serija osvojila međunarodne nagrade“, rekla je Başak, a Kaan nastavio: „Najteže je bilo igrati čovjeka koji voli obje žene na potpuno različite načine. Ilgaz je stalno rastrgan između pravde, dužnosti i vlastitih osjećaja i upravo u trenucima kad više ne zna što je ispravno - u njemu se odvija prava drama.“

Başak Gümülcinelioğlu ulogu je Neve doživjela iznimno emotivno, ponajprije zato što joj je bilo važno prenijeti bol žene koja ostaje sama kad se raspadne ono u što je vjerovala. „Neva nije samo bivša. Ona je simbol izgubljene sigurnosti. Glumiti tu ranjivost, ali i unutarnju snagu, bio je glumački izazov koji me istinski oblikovao.“

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: RTL

S druge strane, Pınar Deniz kao Ceylin donosi novu energiju i strast u Ilgazov život. Ceylin je snažna žena koja ne odustaje ni kada ljubav postane najopasnija borba jer ona nije samo partnerica u ljubavi nego i profesionalna saveznica u borbi za pravdu! „Ceylin zna što želi, ali ne zna može li to imati. To je ta napetost. Kaan i ja smo to itekako osjetili dok smo gradili odnos na ekranu. Imali smo nevjerojatnu kemiju i međusobno povjerenje - i mislim da se to vidi“, kaže Pınar.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I upravo zato što su svi ti odnosi prožeti dubokim emocijama i moralnim dvojbama, serija pogađa publiku tamo gdje su najranjiviji. Ta unutarnja previranja, kada se u čovjeku sukobljavaju osjećaji i odgovornost, prošlost i budućnost, glavni su razlog što je dramska serija 'Obiteljske tajne' naišla na toliko snažan odjek među gledateljima. Te neiscrpne teme najbolje se očituju u ljubavi, ovaj put prikazanoj u nešto drukčijem obliku - zbog ljubavnog trokuta Neve, Ceylin i Ilgaza svi će se zapitati o prirodi ljubavi, odanosti i granicama koje postavljamo sebi i drugima.

U svijetu 'Obiteljskih tajni' istina nikada nije jednostavna - baš kao ni ljubav. Od ponedjeljka u 21.30 samo na RTL-u!

POGLEDAJTE VIDEO: Predstavljeni novi trendovi u digitalnom oglašavanju: 'Ako vas zanimaju turske sapunice, vidjet ćete ih više'

Tekst se nastavlja ispod oglasa