Surađivao je s Martinom Scorseseom, a u 'Divljim pčelama' utjelovio je generala Badurinu

Dok Cvita ne zna što napraviti sa svojom ljubavi s Nikolom, Teodora nagovara Jakova da traži premještaj radnog mjesta. Domazet se približava Katarini, a general Badurina dobiva pismo koje otkriva novosti vezane uz Josipovu smrt. Vladimir Posavec Tušek presretan je zbog uloge generala Badurine. Seriju 'Divlje pčele' gledajte od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u!

Proslavljeni regionalni glumac Vladimir Posavec Tušek oduševljava u ulozi generala Ranka Badurine. Bavio se, kaže, njegovom biografijom i onime što je mogao izmaštati o životu svog lika. "On je čovjek visokih moralnih vrijednosti, visokoobrazovan u ovoj sredini. To je zanimljivo za igru, odnosi sa sestrama Runje, kojima je zamjenska figura oca. Meni je to blisko, a Ranko je interesantan, odmah sam ga zavolio i bliska mi je ta njegova empatija, nježna ljudska strana koja je zanimljiva, posebice jer je Ranko general iz rata, što podrazumijeva i određenu strogoću", priča Posavec Tušek.

Vremenska epoha pedesetih godina prošlog stoljeća mu je, kaže, inspirativna. "Mislim da su se ljudi otad znatno promijenili, tada su bili jednostavniji, tvrđi, ali zapravo čistiji u iznošenju emocija, stavova, razlučivanja dobra i zla. Vrijeme je bilo zdravije", otkriva glumac i dodaje da mu je Zagora prava inspiracija. "Ljudi su sjajni domaćini, topli, duhoviti, lokacija uvijek donese glumcu dodatnu inspiraciju i vrijednost. Sve na lokaciji ima neku svoju logiku i nudi dodanu vrijednost", zaključuje glumac.

Tijekom godina bogate karijere surađivao je, kaže, s velikim brojem kolega s kojima danas surađuje na 'Divljim pčelama'. "S Amarom Bukvićem sam dosta radio u kazalištu, s Alenom Šalinovićem i Jelenom Perčin sam već radio, a sada smo se nakon deset godina ponovno sreli na projektu. Ana Mariju Veselčić znam iz Splita i gledao sam njezin ispit s prve godine glume, a danas radimo skupa! S Lidijom Kordić i Lidijom Penić-Grgaš radim prvi put i baš smo lijepo kliknuli, čini mi se da se taj odnos iz serije polako prelio na naše privatne odnose jer imam zaštitnički naboj prema curama, pomalo očinski", otkriva Vladimir o atmosferi na setu.

Ulozi Ranka Badurine privukao ga je sjajan scenarij, ali i raskošna produkcija 'Divljih pčela'. Ima pune ruke posla, kaže, a zbog toga često živi 'na kotačima'. "Puno sam vremena u automobilu, ali ne treba se žaliti, to smo birali s ovim poslom. Kada sam skroz slobodan onda treniram, hranim se zdravo, a kada se može, obožavam plivati, nastojim što više boraviti uz more. Privlači me priroda, obožavam odmarati na taj način, a sjajno se osjećam i na setu", priča Vladimir koji je u svoju biografiju zapisao u veliki projekt neprikosnovenog redatelja i producenta Martina Scorsesea.

Snimao je, naime, epizodu dokumentarca 'The Saints' koji je projekt Martina Scorsesea. "To je najteži casting koji sam u životu imao, no to je čista industrija. Do trenutka kada sam došao na set, znao sam i svoju i sve ostale uloge tamo. Igrao sam jednog od inkvizitora Ivani Orleanskoj. Dobar je bio osjećaj znati da te baš Scorsese odabrao, on je donio odluku o svakom od nas koji smo igrali uloge. Ogroman je to projekt", zaključio je glumac.

