Studentica Iman Šehić (21) dolazi iz Pule i jedva čeka avanturu koju nosi 'Farma'. Uporna je i tvrdoglava, a jednog dana voljela bi biti slavna spisateljica i voditeljica klinike za mentalno zdravlje.

"Živim i studiram u Rijeci. Zainteresirana sam za pisanje, knjige te volim puno putovati. Najčešće putujem sama jer smatram da je to najbolji način učenja i rada na sebi. Imam i svoju agenciju za marketing i organizaciju evenata, radim s puno ljudi i mnogi rade za mene pa se nadam da će mi to biti plus i na 'Farmi'. Odlučila sam se prijaviti na show jer me uvijek više privlačio taj neki seoski način života od ovog ubrzanog ", otkrila je Iman.

Foto: RTL

"Teška sam, drugačija, ali u biti dobra. Nešto sam što se ne vidi svaki dan, ne idem na 'Farmu' samo zbog novca - to je banalno, idem vidjeti tko su ljudi, da ih analiziramo, da se poigramo. Mislim da je moja velika prednost način na koji zapažam svijet oko sebe, to nemaju mnogi", dodala je studentica iz Pule. Smatra da će joj najteže pasti život s puno različitih ljudi i karaktera. „Najlakše će mi pasti taj seoski život, nije mi problem zaprljati ruke i mislim da će mi mir koji donosi priroda dobro doći. Najveću podršku imam od svojih bližnjih“, zaključila je o sebi Iman.

POGLEDAJTE VIDEO: Na RTL i Voyo stiže Farma!