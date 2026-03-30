Strastveni Hajdukovac Damir probit će led rapskog tjedna: 'Živim na moru, ali više volim meso'

Prvi dan novog tjedna 'Večere za 5' za ekipu će kuhati 54-godišnji Damir Cerovski. Damir je tipični otočanin, otvoren, spreman na zezanciju, a i bez dlake na jeziku. Iako je kuhar po struci, kuhanje mu nije oduvijek bilo zanimljivo i priznaje da je uživati u kuhanju počeo tek kasnije..

Foto: Rtl

„Jako puno volim raditi. Pogotovo farbanje, to obožavam. to me smiruje. Volim volontirati, pomagati ljudima, nije sve u novcima nekad je bolje pomoći ludima, sve ti se to vrati“, kaže Damir i dodaje: „Živim na Rabu, odrastao sam na Rabu, rođen sam na Rabu, obožavam more. Oženjen sam, imamo dvoje djece, žena mi je najbolja na svijetu, mislim da je i ona toga svjesna.“

Današnji domaćin u slobodno vrijeme rado igra pikado, a i strastveni je navijač Hajduka. Odlazi na utakmice kluba već desetljećima te priznaje kako je, dok je bio mlađi, znao je do utakmica i autostopirati s prijateljem: „Nogomet nije samo navijanje nego naše društvo, naše prijateljstvo, to što smo složni, uvijek smo tu za pomoći jedni drugima“, zaključuje današnji domaćin.

Foto: Rtl

„Kad sam doma često kuham i kuham sve što mi dođe na pamet“, kaže Damir i dodaje kako nekad smišlja nova jela od namirnica koja pronađe u frižideru. Ipak, danas neće eksperimentirati te će ekipi pripremiti predjelo naziva 'Namaži me, smaži me', glavno jelo 'Šufigani frikando' te desert 'Zagonetna tajna'.

Foto: Rtl

„Iako živim na moru gdje se preferira riba, ja više volim meso“, reći će današnji domaćin, a njegov gost, imenjak Damir, reći kako mu je sasvim u redu da neki od gostiju pripreme i mesni jelovnik.

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' danas od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.