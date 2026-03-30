VEČERA ZA 5 /

Strastveni Hajdukovac Damir probit će led rapskog tjedna: 'Živim na moru, ali više volim meso'

Prvi dan novog tjedna 'Večere za 5' za ekipu će kuhati Damir Cerovsk

30.3.2026.
11:16
Prvi dan novog tjedna 'Večere za 5' za ekipu će kuhati 54-godišnji Damir Cerovski. Damir je tipični otočanin, otvoren, spreman na zezanciju, a i bez dlake na jeziku. Iako je kuhar po struci, kuhanje mu nije oduvijek bilo zanimljivo i priznaje da je uživati u kuhanju počeo tek kasnije..

„Jako puno volim raditi. Pogotovo farbanje, to obožavam. to me smiruje. Volim volontirati, pomagati ljudima, nije sve u novcima nekad je bolje pomoći ludima, sve ti se to vrati“, kaže Damir i dodaje: „Živim na Rabu, odrastao sam na Rabu, rođen sam na Rabu, obožavam more. Oženjen sam, imamo dvoje djece, žena mi je najbolja na svijetu, mislim da je i ona toga svjesna.“

Današnji domaćin u slobodno vrijeme rado igra pikado, a i strastveni je navijač Hajduka. Odlazi na utakmice kluba već desetljećima te priznaje kako je, dok je bio mlađi, znao je do utakmica i autostopirati s prijateljem: „Nogomet nije samo navijanje nego naše društvo, naše prijateljstvo, to što smo složni, uvijek smo tu za pomoći jedni drugima“, zaključuje današnji domaćin.

„Kad sam doma često kuham i kuham sve što mi dođe na pamet“, kaže Damir i dodaje kako nekad smišlja nova jela od namirnica koja pronađe u frižideru. Ipak, danas neće eksperimentirati te će ekipi pripremiti predjelo naziva 'Namaži me, smaži me', glavno jelo 'Šufigani frikando' te desert 'Zagonetna tajna'.

„Iako živim na moru gdje se preferira riba, ja više volim meso“, reći će današnji domaćin, a njegov gost, imenjak Damir, reći kako mu je sasvim u redu da neki od gostiju pripreme i mesni jelovnik.

Ne propustite novu epizodu 'Večere za 5' danas od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Nema stabilizacije vremena: Vraća se jak vjetar, vrhunac se očekuje sredinom tjedna

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
