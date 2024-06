Štefica Sever, kandidatkinja showa 'Život na vagi', čije propuštene epizode možete pogledati u bilo koje vrijeme i to bez reklama na platformi Voyo, susrela se s trenerom Edom, a zajedničkom fotografijom pohvalila se na društvenim mrežama.

Edo joj je tijekom showa pomogao da izgubi na tjelesnoj masi te da realizira svoju željenu kilažu, a kasnije su ostali u vrlo dobrim odnosima.

Foto: Instagram Štefica i trener Edo iz 'Života na vagi'

"Konačno opet zajedno", napisala je na Instagramu.

Štefica je u RTL-ovoj emisiji sudjelovala 2022. godine, a zbog svoje iskrenosti i simpatičnosti osvojila je brojne gledatelje ispred malih ekrana. U 'Život na vagi' ušla je sa 156 kilograma, a izašla za 36 kilograma lakša.

Njezin 40. rođendan bio je prekretnica za najvažniju promjenu u njezinom životu, što je pojasnila prilikom ulaska u show.

Foto: RTL Štefica, Život na vagi

"Kolegica mi je donijela tortu i kad smo je pojeli, rekla sam: 'Ovo više nema smisla. Molim te, kolegice, otvori stranicu i prijavi me u 'Život na vagi'. To je bilo to", otkrila je ranije.

Cilj joj je bio konačno se pogledati u ogledalo i biti zadovoljna sobom, što je i uspjela.

