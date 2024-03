Edin Mehmedović trener je u popularnom RTL-ovom showu 'Život na vagi', čije propuštene trenutke možete pogledati u bilo koje vrijeme i to bez reklama na platformi Voyo, a veliki je zalagatelj ravnopravnosti i zdravog života.

U sklopu kampanje koja promiče pozitivno i ravnopravno roditeljstvo, pod nazivom "Tate, veliki je propust ne uzeti dopust", Edo je progovorio o vlastitom iskustvu očinstva i koliko je njemu osobno pomogao ostanak kod kuće s njegovim kćerima - Arijanom, Lindom i Lorenom.

U svom govoru je istaknuo koliko je očinska ljubav i briga od prvoga dana pa nadalje, važna kod osobnog razvoja djeteta, za dobrobit oba roditelja, ali i za dugoročno rješavanje demografskih problema s kojima se suočavaju sve zapadnoeuropske zemlje.

"Na porodiljni hitno! Odmah! Nema odnosa sa svojim djetetom, pogotovo kad je tako malo, bez toga kad ti o djetetu brineš duži period u danu", poručio je Edo svim očevima pa rekao kako je izgledao njegov porodiljni s prvom kćeri.

"Ja sam bio s njom cijeli dan, stavio sam je u auto, vozio kod mame na dojenje, i ostatak dana ponovno bio s njom. To mi je došlo kao reset. To je prilika da i ja naučim kako biti tata, to je izlazak iz komfora, ali meni je to najljepši period. Moj prvi porodiljni je nešto nadnaravno", zaključio je u videu.

Također, iskusni trener intenzivno brine o tome jesu li njegova djeca nutritivno nahranjena i zdrava, a progovorio je i o tjelesnoj težini i kretanju.

"Djeca se sve manje aktivno igraju i trče, a sve više vremena provode na mobitelima i računalima, dnevna prehrana često im se svodi na pekarske proizvode, a do škole ih roditelji svakodnevno voze automobilima", rekao je o velikom problemu današnjice pa pokazao kako kod kuće kuha.

"Danas tata kuha, one snimaju, kradu hranu, rade nered, ali na kraju i pospreme kuhinju. Nema što neće učiniti za tatinu carbonaru."

