Sretan rođendan, Antonija! Voditeljica otkriva hoće li biti proslave i voli li poklone

Iskusna voditeljica s više od 20 godina televizijskog iskustva, Antonija Blaće danas slavi 46. rođendan. Godine 2005. proslavila se ulogom u "Big Brotheru" i od tada postala jedna od najvećih zvijezda domaće televizije. Svojim šarmom osvojila je gledatelje, a kroz godine je vodila brojne uspješne projekte na RTL-u. Osim voditeljskih poslova, Antonija se bavi i produkcijom te iza sebe ima niz uspješnih projekata.

Foto: Rtl

U razgovoru za RTL.hr i Voyo podcast "Spill The Tea" otkrila je hoće li proslaviti rođendan i voli li poklone.

"Inače uvijek slavim rođendan i uvijek imam neke fora proslave, ali ne znam hoću li ove godine stići jer imamo dosta snimanja. No, nešto ću sigurno proslaviti", rekla je za RTL.hr.

'Da ne bi netko zaboravio'

Kada je riječ o poklonima, voditeljica otvoreno priznaje da uživa u tome kada je netko daruje.

"Normalno da volim poklone. Nisu obavezni, ali uvijek je lijepo da te se netko sjeti. S time da ja već godinama imam praksu, budući da već svi malo zaboravljaju na rođendane, pa ja nekoliko dana ranije sve svoje prijatelje nazovem i kažem im da mi je rođendan 2. listopada. Da ne bi netko slučajno zaboravio", rekla je kroz smijeh za RTL.hr.

Što kaže o "Životu na vagi", voditeljskoj karijeri i privatnom životu, ne propustite doznati u podcastu.

Novu sezonu "Života na vagi" gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Hoće li bojkot zbog Izraela podijeliti Eurosong? Macan: 'Od Hrvatske možemo očekivati veliko ništa'