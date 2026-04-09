Šok u ‘Divljim pčelama’: Rajka napokon doznala istinu o sinu, a sve vodi do Milana Čavke

U seriji 'Divlje pčele' stigao je trenutak koji će promijeniti sve. Rajka Bauer napokon dolazi na prag istine o sinu kojeg je izgubila pri porodu, a ključne informacije stižu iz prošlosti koju godinama pokušava razjasniti.

Na njezina vrata dolaze brat i sestra s pričom koja otvara stare rane. Njihova majka bila je babica Emina, žena koja je vodila Rajkin porod i bila izravno uključena u događaje koji su obilježili njezin život. Kako joj se sjećanja postupno vraćaju, isplivavaju i detalji koji bacaju novo svjetlo na sudbinu djeteta.

„Znamo kome su dali vašeg sina… znamo mu ime“, otkrivaju joj, izgovarajući ime koje pokreće lavinu emocija – Radovan Čavka.

Rajka shvaća da to ime nije slučajno. Riječ je o osobi iz njezine prošlosti, a niz davno potisnutih uspomena počinje se slagati u jasniju sliku. Posebno joj se vraća jedan trenutak u kojem je primijetila kako netko „na nekoga sliči“ – tek sada shvaća koliko je tada bila blizu istine.

Sumnje dodatno potvrđuje susret s Milanom Čavkom. Njegove riječi otkrivaju da mu je otac bio upravo Radovan, čime se sve kockice napokon povezuju.

Za Rajku ovo otkriće ne znači kraj potrage, već početak nove, još teže faze. Kako će Milan reagirati na istinu, kakvu će ulogu imati Ante i što sve to znači za obitelj Vukas – pitanja su koja tek dolaze na red.

Jedno je sigurno – nakon ovog saznanja, ništa više neće biti isto.

